Смелое мини и синие брови: Александра Кучеренко вышла на подиум Ukrainian Fashion Week

После победы на "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко отошла от модельной карьеры и стала телеведущей. Однако по случаю 25-го Ukrainian Fashion Week она продефилировала подиумом в смелом мини.

24-летняя жена Дмитрия Комарова снималась для многих глянцев и открывала не один Ukrainian Fashion Week. Сейчас она всю себя посвящает телевидению, но по случаю юбилейной 25-й Украинской Недели моды согласилась выйти на подиум. Александра Кучеренко закрыла показ в наряде Juliya Kros.

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Синие брови. Вспоминаю Юность, закрываю показ на юбилейном UFW,

– поделилась Александра Кучеренко.

Образ Александры Кучеренко на Ukrainian Fashion Week

На главном подиуме страны "Мисс Украина 2016" дефилировала в черном мини-платье-пиджаке на запах с широким лацканом и карманами. Эффектными деталями ее look стали разрезы на рукавах и асимметричный шлейф.

Под фэшн-наряд Александра Кучеренко обула замшевые ботфорты с лакированными вставками. Вместо яркого макияжа, который бросается в глаза, стилисты накрасили ей синие брови и нанесли лишь тон. Тогда как длинные волосы вложили в легкие локоны.

Александра Кучеренко на Ukrainian Fashion Week / Фото ICTV

Даже в затейливом платье и с нестандартным мейком жена Дмитрия Комарова чувствовала себя как рыба в воде. Она прошлась по подиуму и поразила публику модельной походкой.

Александра Кучеренко на Ukrainian Fashion Week / Фото из инстаграма ведущей