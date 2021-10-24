Слава Каминская позировала в трендовом осеннем образе: фото в синем костюме

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская посетила светское мероприятие, где продемонстрировала аутфит в трендовом цвете этой осенью. Артистка позировала перед папарацци в синем костюме.

Слава Каминская не часто публикует в сети фотографии, на которых показывает новые образы, однако на светских мероприятиях она всегда выглядит великолепно.

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Стильный look Славы Каминской

Исполнительница позировала на камеру за кулисами концерта, на котором побывала на днях. Слава надела костюм трендового синего цвета, состоящий из oversize кофты и широких брюк. Брюки имели по бокам вставки с принтом зебры, который также актуален в этом сезоне. Такую одежду звезда соединила с обувью на высокой белой подошве.

Волосы Каминская собрала в пучок сзади, оставив лишь с одной стороны прядь, которая спадала на лицо и придавала образу нежности. Макияж исполнительницы был в нюдовых оттенках с черной стрелочкой на веках и блеском на губах. На шее у нее красовалась длинная подвеска с кулоном в виде микрофона.



Слава Каминская в синем костюме / Фото из инстаграма певицы



Слава Каминская в синем костюме / Фото из инстаграма певицы

Поклонники артистки не оставили новую публикацию без внимания. В комментариях они засыпали Славу комплиментами.