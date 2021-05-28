Українська співачка, колишня солістка "НеАнгелів" Слава Камінська продовжує тішити фанів сольними композиціями. Нова пісня Slava Bogu присвячена розставанню з партнером, а також наповнена самоіронією.
До слова Солістку гурту Go_A нагородили всеукраїнською премією
Слава Камінська презентувала нове відео
Зірка випустила одразу й кліп на танцювальну композицію. В ньому вона представила свої альтер-его, які передавала через яскраві й кричущі образи. Співачка приміряла пишні сукні, аксесуари в стилі диско, перуку та оригінальний головний убір.
Режисером відеороботи виступив Сергій Ткаченко. Він і раніше співпрацював зі Славою Камінською, коли вона виступала в складі "НеАнгелів".
Дівчатка, розлучатися треба саме в такому настрої! З принцом прощаємося, коней залишаємо собі,
– з гумором прокоментувала ролик артистка.
SLAVA KAMINSKA – Slava Bogu: дивіться відео онлайн
Реакція мережі
Прихильники залишилися у захваті від нового кліпу Слави Камінської. Вони відзначають, що ця пісня трохи нагадує творчість Олі Полякової, однак дуже пасує образові зірки.
- "Слава крута в цьому кліпі, ніби вирвалась із меж "НеАнгелів" і стала собою – веселою, іронічною";
- "Крута пісня і шалений кліп";
- "Це хіт, поки дивилась, насміялась від душі";
- "Запалила!";
- "Все актуально і дуже правильно";
- "Крутий кліп, чудово знятий – професійно. Побільше б таких композицій у наш час";
- "Крута робота, ритм музики дуже подобається";
- "Кліп, пісня – вогонь. Давно не було таких яскравих хітів".