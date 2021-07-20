Скриптонит планирует выступить в Одессе в День Независимости

Казахский рэпер Скриптонит, который живет и развивает карьеру в России, в День Независимости Украины приедет с концертом в Одессу. 15 июля он уже выступал в этом городе и тогда собрал аншлаг.

Российские гастролеры все чаще приезжают в Украину. Удивляет то, что в нашем государстве с радостью принимают гостей из страны-агрессора, организовывают концерты, а зрители покупают билеты. Исполнители сначала финансируют российскую армию, которая убивает наших воинов на Донбассе, а потом едут зарабатывать на украинцах.

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Скриптонит выступит в Одессе

На сайте Concert.ua анонсировали еще один концерт Скриптонита. Выступление рэпера из России запланировали на День Независимости Украины – 24 августа. Исполнитель приедет в Одессу, где в этот период как раз высокий сезон и есть много туристов.

Отметим, в 2017 году Скриптонит дал большое интервью российскому журналисту Юрию Дудю. Тогда артист заявил, что, встретившись с Владимиром Путиным, сказал бы ему: "Респект". Впоследствии пояснил, что уважение выразил бы за умение маневрировать и хладнокровие.

Такие заявления не мешают рэперу выступать в Украине. Он запланировал еще несколько концертов осенью 2021 года. Скприптонит хочет выступить в Харькове и Киеве.



Выступления Скриптонита в Украине / Скриншот сайта Concert.ua

Кто из российских гастролеров объявил о концертах в Украине