Алкоголь и странные сексуальные фантазии: 5 громких скандалов, в которые попадал Чарльз III

Весь мир в ожидании исторического события – коронации Чарльза III, унаследовавшего престол Соединенного Королевства после смерти матери Елизаветы II. Однако у нового монарха нет безупречной репутации, он частенько попадал в разные скандалы. Какие именно – рассказываем дальше.

74-летний Чарльз стал самым старим королем в истории Великобритании. К исполнению монарших обязанностей он приступил сразу после смерти Ее Величества, однако официальная коронация пройдет 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Впервые с 1953 года мир будет наблюдать за коронацией нового монарха Соединенного Королевства.

Важно Коронация Чарльза III: все, что нужно знать – хронология событий

У каждого человека есть свои "скелеты в шкафу" и Чарльз III не исключение. Далее в материале 24 Канала узнавайте, в какие публичные скандалы попадал король.

Вишневый бренди в школе

В 1963 году во время школьной поездки на остров Льюис, расположенный в Шотландии, тогда еще принц Чарльз заказал в местном пабе вишневый бренд. Конечно, эта ситуация не обошла вниманием пресса. Сначала Букингемский дворец пытался опровергнуть эту ситуацию, но потом все же согласился, что это правда. Король признавался, что фраза "вишневый бренди" до сих пор заставляет его нервничать.



Король Чарльз III с алкоголем / Фото Sky News

Удивительные сексуальные фантазии

В 1992 году журналисты получили запись 6-минутного телефонного разговора, где Чарльз говорил Камилле, что хочет "жить внутри ее штанов". Более того, принц был не против "стать тампоном внутри нее". Камилла назвала Чарльза идиотом, но, несмотря на это, идея любимого ей понравилась. Конечно, этот скандал быстро разлетелся по мировым СМИ, где обсуждали интимную связь женатого мужчины с замужней женщиной.

Обида журналиста

Ни для кого не секрет, что у королевской семьи часто есть конфликты с британской прессой. Однако больше всего пренебрежение демонстрировал именно Чарльз. Это произошло во время поездки на горнолыжный курорт в Альпах, где он отдыхал вместе с сыновьями. Там корреспондент BBC спросил его о грядущей свадьбе с Камиллой. Во время интервью Чарльз сказал сыновьям: "Это кровавые люди. Я не выношу этого человека. Он действительно ужасен".



Король Чарльз III с сыновьями / Фото Getty Images

Политические высказывания

В 2005 году журналисты газеты Mail on Sunday получили доступ к личному дневнику сына Елизаветы II. После этого в сети появился сенсационный материал, где были отрывки записей будущего короля о политических деятелях Великобритании и Китая. В своих высказываниях Чарльз был достаточно резким и откровенным. После публикации монарх обвинил газету во вмешательстве в личную жизнь и нарушении авторского права.

Бегство после семейного скандала

В 2013 году Камилла спровоцировала скандал своими высказываниями о Елизавете II. Поэтому Ее Величество было госпитализировано. Однако Чарльз вместо того, чтобы убедить жену извиниться, сбежал в Швейцарию. Тогда многие издания написали, что сын Елизаветы II не хочет вмешиваться в семейные скандалы и стремится переждать конфликт подальше от родных.