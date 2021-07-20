Скандальный Баста в очередной раз едет в Украину с концертом

Российский рэпер Баста, который не может определиться с вопросом "чей Крым", снова едет в Украину. На этот раз он планирует выступить с концертом в Одессе 8 августа.

СБУ так и не запретила известному российскому реперу Басте (настоящее имя – Василий Вакуленко) приезжать в Украину. Поэтому гастролер решил анонсировать очередной концерт.

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Баста выступит с концертом в Украине

Исполнитель запланировал выступление на 8 августа в Одессе, в заведении Ibiza Beach Club. Об этом сообщили на странице клуба.

"Если Баста на сцене, выкладка на 100% для тех, кто ценит", – написали под публикацией организаторы, которые обещают подписчикам "возвращение" рэпера.

Концерты Басты в Украине: коротко

В сентябре 2017 года Служба безопасности Украины запретила Басте въезд на территорию Украины. Причиной стали гастроли артиста в оккупированном Крыму. Поэтому 3 года он воздерживался от концертов.

Уже через три года Басту официально исключили из "черного списка". Поэтому он приехал в Киев, но так и не смог ответить на вопрос, чей Крым.

Впоследствии Сергей Стерненко сообщил, что Баста снова едет в Украину с концертом. Он подчеркнул, что рэпер снимался в оккупированном Крыму в фильме "Кеды", где играл роль российского военного и откровенно нарушил украинский закон.

Активисты пытались сорвать выступление "крымнашиста". Они демонстрировали плакаты с надписями о концертах рэпера в Крыму и финансировании российской армии.

Министерство культуры может внести Басту в "черный список" после представления СБУ. Однако его они не получали.