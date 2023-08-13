Украинская дирижер Лынив оскандалилась футболкой с Вагнером
Дирижер Оксана Лынив появилась на немецком фестивале в футболке с надписью Wagner Power. Хотя фестиваль посвящен композитору Рихарду Вагнеру, это возмутило сеть, ведь надпись в современных реалиях двусмысленна.
Известная украинская дирижер Оксана Лынив попала в новый скандал – на этот раз из-за футболки с Вагнером. В подробностях разбирался 24 Канал.
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Детали скандала
Оксана Лынив надела футболку на фестиваль в Байроте Bayreuther Festspiele, который проходит ежегодно в Баварии и посвящен операм выдающегося немецкого композитора Рихарда Вагнера.
Этот фестиваль – одно из самых уважаемых событий в мире классической музыки.
Дирижер Лынив в футболке с двусмысленной надписью / Фото из соцсетей
Оксана Лынив с партитурой оперы Рихарда Вагнера "Тристан и Изольда" / Фейсбук дирижера
Реакция украинского сообщества не заставила себя ждать. В сети утверждают: дирижер гонится "за двумя зайцами", пытается угодить всем.
Больше всего Оксану упрекают в том, что она не учла контекст. К сожалению, сейчас слово "Вагнер" ассоциируется прежде всего с ЧВК "Вагнера" и Евгением Пригожиным, а не с эпическими операми "Кольцо Нибелунга", "Тристан и Изольда" или "Нюрнбергские мейстерзингеры".
Вы продвигаете бренд "Вагнер" со вдохновением. К чертям контексты, к чертям войну. Странно, что Вас до сих пор не видно с буквами Z и V (Зигфрид и Валькирия, конечно), – возмущается пользователь.
Журналист Андрей Дрозда заметил: "Как говорят, иногда лучше Моцарт, чем Вагнер. Всегда лучше".
Оксана Лынив могла бы немного подумать головой и не надевать такую футболку. По меньшей мере, можно было предположить неоднозначную реакцию. Для этого большого ума не надо,
– справедливо высказалась "Первая частная мемарня".
Сеть о поступке дирижера Лынив / Скриншоты
Что известно об Оксане Лынив
В 2017 году украинка стала главным дирижером австрийского города Грац, а в 2020 году в Берлине Оксане дали престижную награду Oper!Awards в категории "Лучший дирижер 2020 года".
В 2021 году ее имя было у всех на устах. Оксана Лынив стала первой женщиной-дирижером за 145-летнюю историю Байройтского оперного фестиваля в Германии, открыв его оперой "Летучий голландец". В том же году стала первой женщиной, которая дирижировала оркестром на концерте, посвященном годовщине ООН.
С 2022 работает в театре Болоньи. Лынив – первая женщина, ставшая музыкальным директором и главной дирижером знаменитого итальянского театра Teatro Comunale Bologna.
Скандалы, связанные с украинским дирижером
- На Вагнеровском фестивале 2021 года она дирижировала вместе с заслуженным деятелем искусств России Дмитрием Черняковым, даже имеет общий DVD с записью оперы Вагнера "Летучий голландец".
- В апреле 2022 вокруг женщины разгорелся еще один скандал. В постановке оперы Чайковского "Иоланта" должны были принять участие украинские и российские исполнители, однако многие украинцы отказались выступать с россиянами на одной сцене. Из-за такой неразборчивости в сотрудничестве Лынив хотели лишить звания почетного посла Львова. Впрочем, через неделю Оксана Лынив отказалась участвовать в "Иоланте" – сказала, что заболела.