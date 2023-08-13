Украинская дирижер Лынив оскандалилась футболкой с Вагнером

Дирижер Оксана Лынив появилась на немецком фестивале в футболке с надписью Wagner Power. Хотя фестиваль посвящен композитору Рихарду Вагнеру, это возмутило сеть, ведь надпись в современных реалиях двусмысленна.

Известная украинская дирижер Оксана Лынив попала в новый скандал – на этот раз из-за футболки с Вагнером. В подробностях разбирался 24 Канал.

Читайте также: Платформа "Ковчег Украины" прекращает сотрудничество с дирижером Лынив из-за российской оперы

Детали скандала

Оксана Лынив надела футболку на фестиваль в Байроте Bayreuther Festspiele, который проходит ежегодно в Баварии и посвящен операм выдающегося немецкого композитора Рихарда Вагнера.

Этот фестиваль – одно из самых уважаемых событий в мире классической музыки.

Дирижер Лынив в футболке с двусмысленной надписью / Фото из соцсетей

Оксана Лынив с партитурой оперы Рихарда Вагнера "Тристан и Изольда" / Фейсбук дирижера

Реакция украинского сообщества не заставила себя ждать. В сети утверждают: дирижер гонится "за двумя зайцами", пытается угодить всем.

Больше всего Оксану упрекают в том, что она не учла контекст. К сожалению, сейчас слово "Вагнер" ассоциируется прежде всего с ЧВК "Вагнера" и Евгением Пригожиным, а не с эпическими операми "Кольцо Нибелунга", "Тристан и Изольда" или "Нюрнбергские мейстерзингеры".

Вы продвигаете бренд "Вагнер" со вдохновением. К чертям контексты, к чертям войну. Странно, что Вас до сих пор не видно с буквами Z и V (Зигфрид и Валькирия, конечно), – возмущается пользователь.

Журналист Андрей Дрозда заметил: "Как говорят, иногда лучше Моцарт, чем Вагнер. Всегда лучше".

Оксана Лынив могла бы немного подумать головой и не надевать такую футболку. По меньшей мере, можно было предположить неоднозначную реакцию. Для этого большого ума не надо,

– справедливо высказалась "Первая частная мемарня".

Сеть о поступке дирижера Лынив / Скриншоты

Что известно об Оксане Лынив

В 2017 году украинка стала главным дирижером австрийского города Грац, а в 2020 году в Берлине Оксане дали престижную награду Oper!Awards в категории "Лучший дирижер 2020 года".

В 2021 году ее имя было у всех на устах. Оксана Лынив стала первой женщиной-дирижером за 145-летнюю историю Байройтского оперного фестиваля в Германии, открыв его оперой "Летучий голландец". В том же году стала первой женщиной, которая дирижировала оркестром на концерте, посвященном годовщине ООН.

С 2022 работает в театре Болоньи. Лынив – первая женщина, ставшая музыкальным директором и главной дирижером знаменитого итальянского театра Teatro Comunale Bologna.

Скандалы, связанные с украинским дирижером