На конкурсе красоты на Бали: организаторы хотят поселить украинку и россиянку в одной комнате

Модель и фитнес-тренер Ольга Васильев будет представлять Украину на конкурсе красоты Miss Grand International, который на днях состоится на Бали. Однако по дороге на конкурс девушка узнала, что ее хотят поселить в одну комнату с россиянкой.

Такая новость возмутила девушку. 22-летняя Ольга категорически отказалась жить с россиянкой, ведь именно ее страна каждый день убивает, пытает мирных украинцев.

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Скандал на конкурсе Miss Grand International

Оля сразу обратилась к организаторам конкурса и сообщила, что не будет жить в одной комнате с девушкой, которая родом из России, поддерживает войну в Украине.

Поверьте мне, я тоже за мир, любовь, дружбу, поддержку, но не от тех, кого не могу простить. Не от тех, кто пытает моих братьев и сестер,

– сказала организаторам модель.

Президент национального конкурса красоты Наталья Ковалева предполагает, что поселение украинки и россиянки вместе – это не случайность: "Думаю, это было умышленно сделано. Может, по каким-то хорошим соображениям, но это не то время, когда можно это делать. Она туда ехала представлять свою страну и ее интересы".

Россиянка Екатерина Асташенкова не рассказывала о скандале, лишь сообщила подписчикам в инстаграмме, что теперь она одна в своей комнате. Ольга настояла на том, чтобы ее пересилили в другой номер. Теперь девочка живет в другом корпусе отеля.

Что россиянка говорит о войне в Украине

Асташенко назвала войну, которую развязала Россия, "политической ситуацией". Как и большинство россиян, Екатерина заявляет, что "за мир во всем мире". Однако ничего не говорит о том, что именно ее страна нарушает этот мир, заставляет страдать миллионы людей.

Ольга подчеркнула, что если организаторы не услышат ее позицию, то она готова отказаться от участия в конкурсе. Девушка поехала туда не за короной, а чтобы еще раз напомнить миру об ужасной войне, которая есть в Украине. Модель не переживает из-за того, что ее высказывания могут повлиять на результаты оценки жюри.

Теперь у меня в приоритете показать страну. Что, несмотря на красоту, мы можем быть сильными, не боимся говорить, потому что мы – украинцы,

– сказала Оля.



Ольга Васильев / Фото с инстаграмма модели

Пока известно, что организаторы без объяснений и комментариев переселяют украинку к участнице конкурса по Боливии.