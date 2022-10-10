Украинка с конкурса красоты объяснила, почему ее хотели поселить в номере с россиянкой

22-летняя Ольга Васильев, которая участвует в Miss Grand International от имени Украины, прокомментировала скандал с россиянкой. Она считает, что организаторы намеренно хотели поселить их вместе, чтобы наделать шума вокруг конкурса красоты. По ее мнению, это был пиар-ход, не больше.

Об этом модель и фитнес-тренер Ольга Василев сообщила в эфире телемарафона. Она объяснила, почему Miss Grand International было выгодно спровоцировать скандал между ней и конкурсанткой из России Екатериной Асташенковой.

Важно На конкурсе красоты на Бали: организаторы хотят поселить украинку и россиянку в одной комнате

Почему украинку хотели поселить с россиянкой на конкурсе красоты

Есть вероятность, что это сделали намеренно. Потому что это международное шоу, и чем больше огласки, тем больше активность, популярность. Но сейчас все хорошо. Организаторы делают вид, что ничего не было. Я живу с девочкой из Боливии,

– прокомментировала Ольга Васильев.

Она добавила, что уже презентует Украину на Miss Grand International, что проходит на Бали.

"Конкурс начался, как только я вышла из самолета. Каждый день у нас проходят репетиции, сегодня было уже второе шоу в прямом эфире. То есть сам конкурс разбивается на несколько дней: один день соревнования в спортивных костюмах, один день – в купальниках, один день – в национальных костюмах", – поделилась девушка из Ивано-Франковска.

Ольга Васильев – представительница Украины на Miss Grand International / Фото с инстаграма девушки

представительница России Екатерина Асташенкова называет войну в Украинеи выступает. Девушка типична "голубка мира", которая боится идти наперекор путинскому режиму, и, похоже, ей безразлично тысячи смертей украинцев.

Представительница России на Miss Grand International / Фото с инстаграммы конкурса красоты