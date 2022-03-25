С сиренами, взрывами и руинами: KAZKA выпустила песню о том, что Украина не окей

Даже на войне есть место музыке. Группа KAZKA с Александрой Зарицкой выпустила новый хит – I'm Not Ok, в котором сирены, взрывы и вся боль украинского народа.

Сейчас Александра Зарицкая с культурной миссией в Нью-Йорке. Однако песню она записывала не в США, а на студии в Кракове. На этот раз без ребят – клавишника Никиты и Дмитрия, играющего на духовых. По словам певицы, они "стоят на защите нашей страны".

Не пропустите Солистка группы KAZKA исполнила гимн Украины в центре Нью-Йорка: красноречивое видео

KAZKA о песне I'm Not Ok

Артистка решила, что музыка актуальна, ведь она всегда была частью нашего национального кода. Так, клип на трек звезда сняла в пустом помещении, напоминающем укрытие. В щемящем видео звук сирены, взрывы, обстрелы мирных кварталов, обращения Зеленского и украинцы, бегущие от российских ракет.

Музыка стала нашей защитой, оружием и рупором. Мы не "окей". И это история каждого украинца и украинки. Это то, что чувствует Украина прямо сейчас,

– написала KAZKA в инстаграме.

"Мы не "окей". Каждый день мы смотрим в глаза страха и продолжаем борьбу за мирное небо над родной Украиной на всех фронтах! Миллионы украинцев находятся в постоянной опасности", – написала Александра Зарицкая.

KAZKA – I'm Not Ok: смотрите видео онлайн

Слушайте также Плейлист свободных людей: песни войны, выпущенные артистами в последние недели