В синем платье: Лилия Ребрик показала стильный образ возле елок

Украинская телеведущая Лилия Ребрик похвасталась стильным аутфитом в телестудии. Она надела платье трендового синего цвета и позировала в нем возле елок.

В период новогодних корпоративов знаменитости демонстрируют актуальные наряды, которые подойдут многим женщинам. Трендовые аутфиты показывает и Лилия Ребрик.

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Трендовый look Лилии Ребрик

В телестудии ведущая сфотографировалась между елками. Лилия предстала перед камерой в коротком платье синего цвета, актуальном этой зимой. Наряд имел объемные рукава, пышную юбку и пояс на талии. Все это делало образ очень гармоничным, женственным.

Из обуви на этот раз Ребрик выбрала синие туфли-лодочки на каблуке. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с персиковым помадой на губах и коричневыми тенями на веках. Из аксессуаров аутфит довершили серьги.



Лилия Ребрик в синем платье / Фото из инстаграма ведущей

Поклонники ведущей не остались в стороне от такой публикации и засыпали ее комплиментами.