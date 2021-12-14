В синем платье: Лилия Ребрик показала стильный образ возле елок
Источник:Инстаграм Лилии Ребрик
Украинская телеведущая Лилия Ребрик похвасталась стильным аутфитом в телестудии. Она надела платье трендового синего цвета и позировала в нем возле елок.
В период новогодних корпоративов знаменитости демонстрируют актуальные наряды, которые подойдут многим женщинам. Трендовые аутфиты показывает и Лилия Ребрик.
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Трендовый look Лилии Ребрик
В телестудии ведущая сфотографировалась между елками. Лилия предстала перед камерой в коротком платье синего цвета, актуальном этой зимой. Наряд имел объемные рукава, пышную юбку и пояс на талии. Все это делало образ очень гармоничным, женственным.
Из обуви на этот раз Ребрик выбрала синие туфли-лодочки на каблуке. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с персиковым помадой на губах и коричневыми тенями на веках. Из аксессуаров аутфит довершили серьги.
Лилия Ребрик в синем платье / Фото из инстаграма ведущей
Поклонники ведущей не остались в стороне от такой публикации и засыпали ее комплиментами.
- "Какая же гарнюня!"
- "Красавица! Спасибо за приятные эмоции, настоящую женственность, позитив и красоту!"
- "Красавица!"
- "Лиля, вы очень красивая и всегда на позитиве! Люблю вас и вашу семью!"
- "А какая красивая! Снегурочка!"