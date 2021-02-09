Днями в ефірі шоу "Маска" співачка Оля Полякова назвала колегу Тіну Кароль "плакальницею на похороні". Слідом за зіркою вибачитися перед популярною виконавицею поспішили й представники рейтингового проєкту.

Наступного дня після виходу в ефір скандального епізоду Оля Полякова публічно звернулась до Тіни Кароль і вибачилась за курйозну заяву. Вона зауважила, що говорила лише про творчість артистки, а не про її особисте життя. Проте співачка різко сприйняла образу. Тому слідом за Поляковою перепросили й організатори шоу "Маска".

Важливо Буду плакати, але не на похороні: Тіна Кароль відповіла Поляковій після заяви про "плакальницю"

У шоу "Маска" вибачилися перед Тіною Кароль

Представники проєкту вибачилися перед зіркою, назвавши скандальну заяву Олі Полякової "прикрим непорозумінням". Вони вкотре наголосили, що співачка не мала на увазі особисту трагедію Тіни Кароль, а говорила лише про те, як вразливо вона сприймає світ і демонструє це у своїй творчості.

У дописі акцентували на великому таланті Тіни Кароль. Вони додали, що канал "Україна", в ефірі якого виходить шоу "Маска", завжди радий бачити артистку на сцені їхніх концертів та проєктів і готовий до подальшої співпраці.

Шановна Тіно, прикро, що фраза зіркового детектива шоу "Маска" була сприйнята вами і вашими шанувальниками як особиста образа. Але людина, що пережила таку життєву драму як ви, може відчувати світ особливо тонко та вразливо,

– йдеться в дописі.

Реакція мережі на вибачення шоу "Маска"

За лічені години на допис відреагували кілька сотень глядачів шоу "Маска". Всі вони стали на захист Тіни Кароль і назвали висловлювання Олі Полякової ганебним. Крім того, безліч користувачів переконані, що в скандалі винні представники шоу "Маска", які дали в ефір курйозний фрагмент. На думку публіки, зараз продюсери проєкту намагаються перекласти свою вину на Полякову.