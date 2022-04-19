По дороге домой: жена Григория Решетника показала уничтоженные улицы под Киевом

Телеведущий Григорий Решетник вместе с супругой ненадолго вернулись в Киев. По дороге Кристина Решетник сняла видео, где показала уничтоженные дома.

Украинцы начали возвращаться в свои дома на Киевщине. Украинский телеведущий Григорий Решетник вместе с женой тоже показали свой путь домой.

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Кристина Решетник показала уничтоженные улицы

На пути домой жена Григория Решетника сняла жуткое видео. Она показала разрушение улиц, домов и магазинов недалеко от Киева.

Центр Европы. 21 век. Такое впечатление, что это – съемки кинофильма и это все – бутафория. Какие же россияне – фашисты. Так уничтожать нашу страну. Уничтожать людей и все, что они получали тяжелым трудом. До сих пор не укладывается в голове!

– поделилась Кристина Решетник.

Для просмотра видео пролистайте справа:

По прибытии домой Григорий Решетник поделился впечатлениями: "Привыкаю… вслушиваюсь и всматриваюсь… Очень необычное ощущение, впечатление, что прошли годы… Людей мало… но в воздухе уже царит аромат победы и любви к Украине. Долго, спасибо, что я украинец – горжусь и кланяюсь".