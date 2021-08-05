Шарлиз Терон прилетела в Грецию с детьми: редкое видео с дочерьми

Оскароносная актриса Шарлиз Терон проводит отпуск в Греции, которая в этом году привлекает американских знаменитостей. На отдых в Европу она прилетела с детьми – 9-летней Джексон и 5-летней Августой.

Два дня назад 45-летнюю Шарлиз Терон заметили на острове Парос. С дочерьми и друзьями она обедала в знаменитом ресторане в городе Науса. Вместо 5-звездочного отеля голливудская актриса выбрала роскошную яхту, на которой путешествует по Эгейскому морю.

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На личной странице в инстаграме Шарлиз Терон подтвердила, что проводит отпуск в Европе. Она опубликовала редкое видео с усыновленными дочерьми. На камеру они нырнули в воду с палубы яхты. Знаменитость – в черном бикини, старшая Джексон – в розовом, а младшая Августа – в неоновом купальнике и спасательном жилете.

"Я и мои девушки", – лаконично подписала Шарлиз Терон.

Напомним, Джексон актриса усыновила как сына, однако в возрасте трех лет он заявил матери, что не является мальчиком. С тех пор Шарлиз Терон одевает его в платье, а сам парень не стесняется рассказывать о своей трансгендерности. В то же время младшая дочь Августа планирует иметь отношения как с юношами, так и с девушками.