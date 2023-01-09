Алина Шаманская назвала "ложью" слова Ханумака о том, что они не вместе уже год

Блогерша Алина Шаманская объявила о разводе с мужем Русланом Ханумаком, намекнув на его измены. Юморист прокомментировал новость, но его бывшая назвала эти слова ложью.

Блоггерша Алина Шаманская и юморист Руслан Ханумак расстаются после 5 лет брака. Их конфликт перерос в публичный – Алина решила ответить на комментарий Руслана.

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Алина Шаманская о комментариях Ханумака

В своем видео Руслан Ханумак заявил, что около года он и Алина не живут вместе. Эти слова Шаманская назвала ложью, которую блоггер очень не любит.

Я ужасно не люблю лжи! Больше всего в этой жизни. Последнее, что я скажу по этому поводу, о годе – ложь. Вот теперь у меня все,

– подытожила Алина.

Девушка упрекнула бывшего мужчину за то, что он ни разу не защитил ее от нападок хейтеров. Да, Руслана и его жену критиковали из-за выезда в США на фоне войны.

"Я молча ела проклятия в мою сторону от тысячи людей всю войну из-за того, что мой муж в Америке со мной. Мне и моему сыну желали смерти не один день, а 10 месяцев. Ни разу никто не вышел в публичную плоскость и не сказал: "Отстаньте от Алины, все вопросы ко мне". Я искренне рада, что Руслану хватило смелости публично защитить свою семью от злобных комментаторов. Это еще одно подтверждение, что "семьей" я не была".

Алина Шаманская поблагодарила поклонников за поддержку, однако показала фото, где позирует заплаканной. "Вы все пишете о моей силе, спасибо. Но я пока себя в зеркале не узнаю".

Алина Шаманская о разводе / Фото с инстаграм-сториз

Что говорят звездные супруги о разрыве

Алина Шаманская первой объявила о разводе. Она рассказала, что последней каплей стало фото, на котором юморист "трется гениталиями" с другой блогершей Анной Алхим на Рождество. "Подробности не ждите. У меня высокий уровень ответственности перед своим сыном, у меня есть человеческие ценности и уважение к той семье, которая у меня была".

Руслан Ханумак ответил бывшей супруге. Он поделился, что никому не изменял, а фото с Алхим объяснил как поездку к друзьям. "Алине я благодарен за все годы, которые мы с ней прожили. Она отличный человек. Я желаю ей только добра. И желаю в будущем человека, который не будет себе позволять находиться прямо в компании с другими девушками".