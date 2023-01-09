Я не изменял, – Ханумак оправдался за фото с Алхим и раскрыл правду о разрыве с Шаманской

После Рождества Алина Шаманская объявила о разводе с Русланом Ханумаком после 5 лет брака, потому что 7 января он "терся гениталиями" с блогершей Анной Алхим. Юморист ответил на хейт и признался, когда на самом деле порвал с ведущей.

33-летний Руслан Ханумак записал "оправдательное" видео только "через хейт, родителей, близких, родственников, друзей, которые переживают эту ситуацию больше", чем он. Автор студии "Квартал 95" ошарашил правдой, что с Алиной Шаманской разошелся почти год назад, они разъехались еще до полномасштабной войны. Поэтому он ей не изменил, тем более что с Анной Алхим у него ничего не было.

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Руслан Ханумак оправдался за откровенное фото с Алхимом

Во-первых, я никому не изменял. Ни с кем не обнимался, ни с кем не целовался. Я заехал со своим другом к его подруге на пару часов перед поездкой. Это раз. Два – перед тем, как желать мне смерти и всем моим близким, можно порыться и разобраться, что мы с моей бывшей женой разорвали отношения около года назад, еще до войны. Мы жили уже отдельно. То, что об этом не говорили публично, это в первую очередь наши с ней были дела,

– сказал Руслан Ханумак на камеру.

Он расстроил фолловеров Шаманской, что их упреки его ничуть не оскорбляют, ведь за годы в шоу-бизе его и "боготворили, когда Зеленский стал президентом", и "хейтили, как врага народа номер один". "Меня совершенно не цепляет то, что вы мне пишете. Вам все вернется", – считает юморист.

Напоследок он подколол Алину Шаманскую, выставившую его предателем на весь инстаграм – пожелал мужчину, который не будет проводить время с другими девушками.

Алине я благодарен за все годы, которые мы с ней прожили. Она отличный человек. Я желаю ей только добра. И желаю в будущем человека, который не будет себе позволять находиться просто в компании с другими девушками,

– закончил Руслан Ханумак.

Наталка Денисенко, которая на заявление Алины Шаманской о разводе отреагировала словами "о Боже, у меня шок", похвалила Ханумака за разъяснение: "Хорошо, что ты записал это видео, Руслан. Пусть все будут счастливы! Вместе или по отдельности, главное быть людьми".

Кстати, видео оправдание Руслан Ханумак записал в кепке с принтом ВСУ. Только в декабре он вернулся в Украину из США, где жил все 11 месяцев великой войны, и взялся ездить по прифронтовым городам, петь на украинском. Юморист не возвращался раньше, потому что боялся умереть.