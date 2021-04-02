У лютому суд вирішив, що неповнолітні сини Серьоги та Поліни Ололо залишаються жити з батьком. Після цього репер вивіз Марка і Платона за кордон за підробленими документами, як стверджує його ексдружина.

Після місячної перерви колишня дружина білоруського виконавця Серьоги повернулася в інстаграм і розповіла, як просувається її боротьба за синів. Поліна Ололо повідомила, що з зими Марк і Платон перебувають за кордоном. За словами жінки, репер вивіз дітей з країни незаконно завдяки підробленим документам.

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Багатодітна мама жодного дозволу на виїзд синів з України не давала. Вона бачила відповідні документи ще рік тому, однак в них були вказані її старі паспортні данні.

"Синів вивезли закордон за підробленими документами. Документи на дозвіл про виїзд дітей з батьком я не давала. Копію дозволу на виїзд бачила одного разу, нахабно прикладену до позову в суд ще рік тому. На документі вказані мої старі паспортні дані, яких у мене вже не було. І перераховано десятки країн", – поділилася Поліна Ололо.

Вона наголосила, що вкотре повідомила поліцію та ювенальну поліцію про підробку документів з боку Серьоги. Проте на належну реакцію правоохоронних органів жінка не розраховує, адже її попередні заяви ні на що не вплинули.

Поліна Ололо додала, після того, як суд вирішив, що сини залишаються жити з репером, вона впала в депресивно апатичний стан. Їй знадобилася допомога. Зараз жінку рятує емоційна і тепла підтримка близької людини.

Додамо, судова тяганина між експодружжям все ще триває. Зараз в суді слухають свідків зі сторони Поліни Ололо, а вона сама готується до наступного засідання, яке відбудеться 19 квітня.