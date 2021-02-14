На початку лютого Сергія Бабкіна прооперували у Відні через рідкісне захворювання очей. Артист обрав клініку в Австрії, адже належного лікування в Україні та країнах СНД не знайшов. Як відомо, лікування в Європі не дешеве, тому перша процедура обійшлась йому в 2 700 євро.

Сергій Бабкін неодноразово наголошував, що потрібного йому медичного обладнання та препарату в Україні немає, тому навіть попри суворі карантинні обмеження йому довелося летіти до Відня, адже час йшов на дні. В одному з останніх інтерв'ю виданню "КП в Україні" музикант наголосив, що операція не коштувала йому шалено дорого, і він був приємно здивований, коли почув суму.

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Тепер співак наважився розповісти про вартість лікування. Так, за першу операцію на складнішому оці йому довелось віддати 2 700 євро – 91 тисячу гривень.

Сама операція коштувала мені 2 700 євро,

– поділився Сергій Бабкін.

Артист додав, що задоволений лікарем Анзарі з Відня, адже він діагностував, що причиною складного відшарування сітківки став не вірус, який вразив нирки і дав ускладнення на очі, а сильний удар в ліве око. Тоді Сергій Бабкін пригадав, що під час одного з виступів емоційно грав на гітарі та падав на спину, а на нього звалився мікрофон. Інцидент стався 11 років тому, однак лікар переконаний, що саме стара травма стала причиною рідкісного захворювання очей.

"Я не думав, що це призведе до цього після 11 років. Але він так сказав: "Це був удар. Я не вважаю, що це не віруси, якась інфекція. Це просто удар. Стара травма – відшарування сітківки", – наголосив співак.

Інтерв'ю Сергія Бабкіна дивіться онлайн: