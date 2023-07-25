"Вставай, надо собирать деньги": Сергей Притула рассмешил сеть милым видео с дочерью

Волонтер Сергей Притула сообщил о финишной прямой сборе на БПЛА. Он показал забавное видео с дочерью, которая разбудила его и напомнила о сборе.

Украинский волонтер Сергей Притула опубликовал на своей странице забавное видео с дочерью. В ролике девочка разбудила его, чтобы напомнить о сборе на беспилотники.

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Сергей Притула рассмешил видео с дочерью

"Папа, вставай, надо собирать деньги на беспилотники", – подходит дочь к кровати отца. Звездный папаша ответил: "Там мама завтрак делает? Скажи, еще пусть донат сделает".

Утро Сергея Притулы: видео

Поклонники с юмором отреагировали на ролик:

"Нет времени спать, вставай, хоть ты мне и не папа", – написала Даша Астафьева;

"В ход пошел креатив и дети";

"Подключаете козыри".

В подписи к видео волонтер добавил, что минувшая ночь принесла еще 8 миллионов гривен. До конца дня нужно "закрыть" еще 12 миллионов.

Вчера прошло 17 месяцев с момента, когда наш враг решил, что его невозможно остановить, если он попрет отовсюду. Но хрю-гав не учли, что для украинцев нет слова "невозможно"! И все прошедшие 15 месяцев мы каждый день доказываем это как на фронте, так и в тылу!

– поделился Сергей Притула.

Он сообщил, что фонд вышел на финишную прямую, чтобы собрать 120 миллионов. Он призвал всех донатить, чтобы закрыть сбор сегодня. "На прошлой неделе враг очень старался разрушить наше единство! Сегодня из наших донатов мы скрутим ему фигу размером с горящий кремль!".

Сбор на важные БПЛА

19 июля Сергей Притула объявил очередной мегазбор на нужды ГУР. Это 5 комплексов БПЛА EOS, в которые входят пять наземных станций управления дронами и 15 разведывательных беспилотников. Через неделю волонтер стремится собрать 120 миллионов гривен. За самый большой донат будет подарок – шлем Кирилла Буданова.

Чтобы ускорить сбор, волонтер объявил аукцион, на котором продал знаменитую карту из кабинета главы ГУР МО Кирилла Буданова с разделенной на Россией частью. Выручены 14 миллионов гривен направили на усиление сбора для штурмовых спецподразделений ГУР.