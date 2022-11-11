Сергей Лещенко расстался с DJ NASTIA, которая до вторжения выступала в России

Украинская ведущая DJ NASTIA (настоящее имя – Анастасия Топольская) заявила, что имеет нового бойфренда и уже во второй раз развелась. В течение 5 лет ее мужем был нардеп Сергей Лещенко.

После полномасштабного вторжения России ди-джейка Настя активно публиковала слова поддержки Украины и надевала украинский флаг на плечи во время сетов за границей. Похоже, война повлияла на отношения пары, поэтому Сергей и Анастасия развелись. Об этом артистка сообщила в своем инстаграмме.

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Сначала она опубликовала фото с незнакомцем, а потом написала, что это ее бойфренд, а вот с Лещенко она – в разводе. Согласно информации в сети Stef Mendesidis, ее новый бойфренд, родом из Украины.

"Для тех, кто до сих пор не осознал: Да, мы вместе и так, я дважды разведена", – написала Настя.



DJ NASTIA и Stef Mendesidis / Скринштот из инстаграмма Насти



DJ NASTIA и Stef Mendesidis вместе / Скринштот из инстаграмма Насти

Отметим, что совместное фото DJ NASTIA опубликовала еще в июле 2022 года во время отдыха в Канаде. Также она публиковала фото с новым любимым в июле прошлого года на западе в Киеве.



DJ NASTIA со Стеффом в июле 2021-го / Скриншот из инстаграммы Анастасии

Личная жизнь DJ NASTIA

Сначала Анастасия была замужем за Dj Tapolsky (настоящее имя – Анатолием Тапольским), в браке с которым родилась дочь Ульяна. Они были в браке 11 лет – с 2007 по 2016 год, хотя порвали отношения вроде бы еще в 2009-м.

Второй раз артистка вышла замуж в 2017 году после года отношений с политиком Сергеем Лещенко. Уже тогда они успели попасть в скандал, когда вместе приобрели квартиру в элитном районе Киева за 7,5 миллиона гривен. Адвокат Алексей Шевчук тогда обнародовал документы, согласно которым Лещенко якобы заплатил за приобретенную квартиру деньгами со счета в "Сбербанке России". Однако Лещенко утверждал, что это были его сбережения при работе в "Украинской правде" и заемные средства. Квартира оформлена на него, но его совладельцем является Анастасия Топольская. Пока неизвестно, как между собой пара поделила жилье.

DJ NASTIA также имела недобрую славу из-за выступлений в России, выступая на ди-джей-сетах. Правда, в 2016 году однажды отменила выступление в Москве из-за скандала с квартирой. Однако в мае 2021-го это ей не помешало вернуться к россиянам.