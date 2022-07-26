Сергей Лазановский рассказал о впечатлениях от посещения Бучи: "Это действительно страшно"

Украинский певец Сергей Лазановский дает концерты не только в Ивано-Франковске, но и других городах. Победитель "Голоса" был и в уволенной Буче, после которой вернулся под впечатлениями.

Победитель "Голоса страны" Сергей Лазановский находится в Ивано-Франковске, где дает уличные концерты и работает на помощь ВСУ. Он рассказал 24 каналу о том, какие истории он слышал от переселенцев.

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Сергей Лазановский об истории людей, пострадавших в Буче и других городах

Музыкант рассказал, что в Ивано-Франковске немало переселенцев из других городов, приходящих слушать его уличные концерты.

"Я ужасно не люблю, когда их называют переселенцами, потому, что мы в нашей стране, на своей земле и они у себя дома, я всегда им об этом говорю. Удалось ли с кем-то пообщаться? Конечно, у нас были уличные концерты, на которые приходили, в частности, такие люди. Юля, девочка со своей мамой из Бородянки. Они приходили к нам на концерты уличные, и рассказывали историю о том, как им удалось выбраться из ужаса, который был там".

Также Сергей Лазановский посещал с концертом Бучу. Там он тоже услышал множество страшных историй.

Потом поехали в Бучу с концертом, там люди рассказывали, как по 9 дней, по 2 недели сидели в подвалах, нечего было есть… Это действительно страшно. Ты не можешь в своей голове заключить, что это может происходить в 21 веке и что это может происходить в нашей стране, с нашими людьми. Но сейчас такие реалии и самое важное – объединиться и вместе уничтожать врага,

– подчеркнул певец.



Сергей Лазановский в Ирпене / Фото с инстаграма певца

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