Сергей Бабкин признался, откажется ли от своих русскоязычных песен

Украинский исполнитель Сергей Бабкин выступал не только сольно, но и был участником группы 5'nizza, где при его участии вышло 4 альбома. В частности, сам артист выпустил 13 пластинок, большая часть из которых – русскоязычные. Бабкин ответил, какая судьба ждет его прошлых хитов после войны в Украине.

44-летний музыкант отметил, что он не только певец, покупающий песни у других авторов, но и сам пишет их. Поэтому не видит причины отказываться от композиций, ведь это часть его творчества. В противном случае, возможно, он бы их и перевел, как, к примеру, Тина Кароль, ведь "кто-нибудь будет счастлив, если Тина споет песни его авторства", эксклюзивно поделился 24 каналу.

Читайте полностью О приезде в Харьков, 20-летии творчества и русскоязычных песнях: интервью с Сергеем Бабкиным

Я не певец, я – автор-исполнитель. То есть единственный автор своих песен. Мое творчество – это продолжение личности. Я пишу песни уже двадцать лет, всегда делал это искренне. Отказываться от своих песен лично для меня – это как отказываться от самого себя. Это не мой путь. Путин или российские военные преступники не изменят моего отношения к моим песням,

– констатировал Бабкин.

Он добавил, что на каждом концерте он поет то, что соответствует моменту. Сейчас ему сердце подсказывает, что нужно меньше петь старые песни и исполнять их по-русски. Он этого сейчас вообще не делает.

Но вообще от каких-либо своих песен никогда не откажусь. Они написаны из всего сердца и отражают то, кем я был в тот момент,

– говорит артист.

Однако будет ли теперь писать Бабкин песни на украинском языке, он ответил неоднозначно.

"Начиная с 2016 года, девяносто процентов моих песен написаны на украинском. Альбом "Музасфера", который вышел в 2018-м, вообще состоит исключительно из украиноязычных треков. Но если при каких-то условиях в будущем у меня родится песня на русском, я не буду дважды думать, записывать ее или нет. Это и есть свобода. И именно свободой духа и воли мы отличаемся от наших соседей", – подытожил Бабкин.



Сергей Бабкин рассказал о судьбе своих русскоязычных песен / Фото из инстаграмма Бабкина

Напомним, что музыкальный путь Бабкина начался в 2000-х годах, когда была создана харьковская группа 5'nizza, а также изданы первые самостоятельные альбомы Сергея "Ура!" (2004) и "Быс!" (2005). С тех пор Бабкин совмещал работу в группе и сольное исполнение, выпустив более 10 альбомов в основном на русском языке с русскоязычными хитами. Правда, последняя пластинка "Музасфера" (2018) действительно была полностью украиноязычной и туда вошло 13 треков на украинском. Весной 2022-го, когда в Украине было начало полномасштабной войны России с Украиной, музыкант выпустил альбом "Дальше мы сами", где было 10 песен на украинском языке и 1 – на русском.