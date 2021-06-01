Лилия Ребрик очаровала миловидными снимками с дочками в семейном look

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик в День защиты детей поделилась с поклонниками очаровательными фото с дочками. Она очаровала сеть семейными образами.

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик опубликовала серию новых фото на личной странице. Также она поздравила всех с Днем защиты детей, который празднуют в Украине 1 июня.

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Фото Лилии Ребрик с детьми

Телеведущая устроила миловидную фотосессию на природе. Лилия Ребрик снялась вместе с дочками – старшей Дианой и 3-летней Полиной. Звездная мамочка с дочками много улыбались и обнимались, поэтому фотографии получились по-особенному трогательными.

Особое внимание привлекли наряды Лилии Ребрик и ее дочерей, ведь они позировали в family look. Они предстали перед камерой в белых футболках и желтых миниюбках. Также телеведущая примерила длинную полупрозрачную светлую юбку, а Полина с Дианой надели колготы в тон.

Звездная мамочка уложила волосы пышными локонами, а также сделала лаконичные прически доченькам. Актриса также дополнила свой образ золотыми серьгами-подвесками и сделала эффектный макияж с акцентом на губах.

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Лилия Ребрик поздравила с Днем детей

К фото знаменитость прикрепила трогательную подпись о детях.

Дети – это сплошная любовь, это сплошная нежность, забота. Конечно, дети – это и бессонные ночи, и слезы, и тревоги, и иногда даже испорченные нервы (а бывает, что и не "иногда"), но все эти неурядицы – это пшик по сравнению с тем, что нам дарят наши дети,

– написала Лилия Ребрик.

Звезда добавила, что дети учат любить, тоньше чувствовать мир и шире его видеть, глубже понимать себя самих, они тренируют нашу выдержку и терпение. Актриса отметила, что дети – это сто тысяч "почему?"и "а как?", а также продолжение рода, воплощение лучших черт родителей и истинная красота.

"Что остается нам, взрослым? Любить их, лелеять их, защищать и делать счастливыми! Моя Диана как-то сказала – я счастлива, потому что родилась в счастливой семье! И мне так хочется, чтобы и она, и Поля пронесли это чувство сквозь всю жизнь!" – подытожила Лилия Ребрик.