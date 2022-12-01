Покидаю эфир, – "Пташка" Екатерина Полищук рассказала о горе в семье и обратилась к журналистам

Защитница "Азовстали" Екатерина Полищук рассказала, что у ее семьи произошло горе. Девушка была в рабочей поездке за границей, теперь срочно возвращается домой и просит ее не беспокоить.

Екатерина выступала в суперфинале "Голоса страны", теперь получает много приглашений на разные радиостанции и интервью. Однако сейчас ей точно не до этого.

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В семье "Пташки" Екатерины Полищук произошло горе

После освобождения из плена защитница "Азовстали" активно ведет страницу в инстаграме. Сейчас за ней следят более 110 тысяч пользователей сети. Также Екатерина бывает в заграничных поездках, призывает мир освободить украинских военных, которые до сих пор находятся в жестоком российском плену.

Полищук сообщила, что на несколько дней покидает эфир. Извинилась перед поклонниками, которым нравится смотреть ее контент.

У меня случилось горе, нужно побыть с родными и поддержать их. Писать тоже не нужно. Спасибо за поддержку, но пока просто ничего не пишите,

– обратилась Екатерина в инстаграм-сторис.



Екатерина Полищук о горе в семье / Скриншот инстаграм-сторис "Пташки"

Потом "Пташка" опубликовала еще одну сторис. В ней рассказала, что ее личный номер телефона имеет ограниченное количество людей. Каждый предупрежден, что распространению он не подлежит. Екатерина ненавидит голосовые сообщения и разговоры по телефону, отвечает всем в письменном режиме. Девушка выразила пренебрежение тем людям, которые не могут сдержать свое слово.

"Пожалуйста, журналистов и радио звонками на личный телефон, радостными предложениями попеть или в очередной раз обнажить душу перед миллионами для их рейтинга, когда я несколько суток не сплю, работаю в режиме вечного огня и в слезах говорю с родными по дороге домой с другого конца света", – написала Екатерина.

Циничные корыстные дилетанты с отсутствием человечности. Мне стыдно иметь с вами дело. Вы позорите украинские СМИ и медиапространство своей корыстью,

– подытожила "Пташка".



Екатерина Полищук о горе в семье / Скриншот инстаграм-сторис "Пташки"

Напомним, недавно "Пташка" призналась, что не видит себя на сцене. Но признает, что это способ борьбы с врагом.