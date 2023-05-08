Селена Гомес разошлась с бойфрендом: его уже увидели с новой пассией
Источник:People
Американская певица Селена Гомес разошлась с бойфрендом Эндрю Таггартом. Его увидели на прогулке с моделью, с которой он держался за руки.
В начале года Селену Гомес несколько раз видели на свидании с лидером группы The Chainsmokers Эндрю Таггартом. Но на днях он подогрел слухи о другом романе.
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Бойфренда Селены Гомес увидели с другой
33-летнего музыканта сфотографировали на прогулке в Майами. Он держался за руки с моделью Марианна Фонсека. Они были в приподнятом настроении и улыбались, идя на папарацци.
Модель предстала перед камерами в золотистом мини-платье с вырезом в форме сердца и оранжевыми туфлями.
Что известно о романе Таггарта и Селены
Впервые Селен Гомес и Эндрю Таггарта увидели вместе в январе, в начале года. Они не комментировали публично свои отношения, но из источников было известно, что пара настроена на серьезные отношения. Звезды часто гуляли вместе и ходили на свидание, не прячась от фотографов.
Правда, через некоторое время певица намекнула на одинокий статус, опубликовав стороз в инстаграмме с хештегом "iamsingle". Похоже, пара разошлась еще до нового романа Эндрю, который был холостяком недолго.