Сел на колени и плачу, – Женя Галич вспомнил, как прощался с семьей на границе

Лидер рок-группы O.Torvald Женя Галич вспомнил первые дни войны. Он рассказал, как прощался с женой и сыном на границе.

Фронтмен рок-группы O.Torvald Женя Галич служит в ВСУ и защищает Украину. Тем временем его семья находится в безопасности за границей.

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Женя Галич о прощании с семьей

Музыкант вспомнил первые дни войны. Он рассказал, что его семье повезло – жена с сыном была в Луцке, а он у Львова.

Я был пол Львовом на съемках клипа, и мне пришло сообщение от родного брата: "Брат, началось". Дети в одном месте, мы в другом, машины нет, потому что мы уехали со съемочной группой. Все осталось дома. Я первые две недели не мог попасть туда,

– рассказал Евгений.

"Наш дом расположен недалеко от Житомирской трассы – и там были боевые действия. У нас есть потери в селе, изуродованные дома. Может, не так жестко, как в Макарове, но есть погибшие… Село действительно пострадало", – добавил Галич.

Как прощался с семьей

Женя Галич вывозил семью за границу 28 февраля. Это прощание казалось нелегким испытанием: "На границе я не успел ничего сказать на самом деле. Я уже говорил по телефону. У меня есть друг Орест, у которого моя семья гостила, мы поехали на границу, на пеший переход, потому что невозможно было никак в те дни переехать, и там нужно было километра 4 идти пешком. Там волонтеры надели на детей пледы – и я развернулся договориться, чтобы загрузить их в следующий бусик, очередь была", – поделился певец.

Музыкант рассказал, что только повернул голову, а детей уже передавали в автомобиль. Тогда не смог сдержать слез и друг Галича Орест: "Он где-то под 2 метра ростом, под 100 с чем-то килограммов – и он плачет сидит. Я его успокаиваю, а он плачет"

Детей уже передали по рукам. Я начинаю плакать, Даня, сын, начинает орать. 41 год, детей в одеялах передают друг другу. И я сел на колени и плачу… Все плачут… А потом жена рассказала, что когда все сели в бусик, просто завывание было… Никто же не знал, увидится ли когда-нибудь еще с близкими…

– признался Евгений.



Евгений Галич с сыном на концерте / Фото с инстаграма музыканта