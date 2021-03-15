Марк Лимаренко, который пишет сценарии для украинских сериалов, избил человека в Харькове. В состоянии алкогольного опьянения он повредил машину таксиста и избил его. Сценарист исчез до приезда полиции.

Украинский сценарист Марк Лимаренко избил человека в Харькове. Об этом рассказал свидетель Сергей, который пытался пообщаться с мужчиной.

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Марк Лимаренко избил человека

На улице Космонавтов в Харькове сценарист сдавал назад и ударил машину таксиста. Лимаренко пытался скрыться с места происшествия, но пострадавший становился перед его машиной, чтобы остановить. Впоследствии автор сценариев начал бить таксиста и свидетеля, который снимал все на камеру.

Водителю такси нанесены сильные травмы, ведь Марк Лимаренко наезжал на него автомобилем и бил бампером по телу. Свидетелю же Марк попал кулаком под глаз, а также ударил в бедро машиной.

Харьковчанин Сергей вызвал полицию, когда сценарист сел в авто. Однако он успел сбежать еще до приезда правоохранительных органов.

Марк Лимаренко избил человека в Харькове: смотрите видео онлайн

Что известно о Марке Лимаренко

Марк Лимаренко создает сценарии для известных украинских сериалов: