Сценарист Марк Лимаренко в нетрезвом состоянии избил человека
Марк Лимаренко, который пишет сценарии для украинских сериалов, избил человека в Харькове. В состоянии алкогольного опьянения он повредил машину таксиста и избил его. Сценарист исчез до приезда полиции.
Источник:ютуб "Харьков 25"
Украинский сценарист Марк Лимаренко избил человека в Харькове. Об этом рассказал свидетель Сергей, который пытался пообщаться с мужчиной.
К теме Суд избрал меру пресечения предполагаемому убийце Марии Борисовой
Марк Лимаренко избил человека
На улице Космонавтов в Харькове сценарист сдавал назад и ударил машину таксиста. Лимаренко пытался скрыться с места происшествия, но пострадавший становился перед его машиной, чтобы остановить. Впоследствии автор сценариев начал бить таксиста и свидетеля, который снимал все на камеру.
Водителю такси нанесены сильные травмы, ведь Марк Лимаренко наезжал на него автомобилем и бил бампером по телу. Свидетелю же Марк попал кулаком под глаз, а также ударил в бедро машиной.
Харьковчанин Сергей вызвал полицию, когда сценарист сел в авто. Однако он успел сбежать еще до приезда правоохранительных органов.
Марк Лимаренко избил человека в Харькове: смотрите видео онлайн
Что известно о Марке Лимаренко
Марк Лимаренко создает сценарии для известных украинских сериалов:
- "Вскрытие покажет";
- "Отдел 44";
- "Пес";
- "Возмездие";
- "Ангелы".
Поделиться новостью