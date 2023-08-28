Парню был всего 21 год: на фронте погиб участник "Х-фактора" Савелий Федан

В боях на передовой погиб 21-летний Савелий Федан. Парень, ставший известным благодаря участию в шоу "Х-фактор", пошел защищать страну сразу с первых дней полномасштабной войны

Савелий родом из Энергодара. О его смерти сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

Не упустите "Сердце кровоточит": Козловский растрогал сеть исполнением песни Скрябина – трогательное видео

По словам главы города, Савелий был талантливым и светлым юношей с несокрушимым кодексом чести, искренним патриотом Украины.

"Он всегда верил в будущее своей страны и, не колеблясь, встал на ее защиту", – написал Орлов.



Савелий Федан / Фото из его соцсетей

Что известно о Савелии Федане

Юноша с детства принимал участие в разных конкурсах, активно волонтерил и помогая военным.

В 16 лет Савелий принял участие в 9 сезоне популярного телешоу "Х-фактор".

Савелий Федан на кастинге шоу "Х-фактор": видео

Интересно, что уже в 13 лет Савелий побывал на фронте. После этой поездки он решил, что пойдет служить в армию.

Стремление защищать Родину сопровождало парня всю жизнь. Первым шагом стало обучение в Запорожском лицее с усиленной военно-физической подготовкой. После этого Савелий поступил на факультет подготовки специалистов Десантно-штурмовых войск,

– сообщил городской голова.

После начала полномасштабного вторжения Савелий отправился защищать Украину от россиян. 28 августа стало известно, что он погиб в бою с оккупантами. Федану было всего 21 год.



Савелий Федан / Фото из его соцсетей

Детали о месте и времени захоронения молодого воина сообщат впоследствии.