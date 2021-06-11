"Любила": Саша Чемеров и Бумбокс выпустили трек, который может повторить успех "Тримай мене"

Украинская рок-группа "Бумбокс" выпустила новую песню "Любила", записанную совместно с исполнителем Сашей Чемеровым. Ранее они создали песню "Тримай мене" (2018), которая стала одной из любимых у поклонников в дискографии группы. Новый трек уже окрестили "одной из лучших песен современности".

О выходе трека группа "Бумбокс" сообщал за несколько дней до релиза. Верные фанаты уже смогли услышать новый трек на выступлениях группы, но официальная версия песни появилась на музыкальных платформах лишь 11 июня.

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Новая песни "Бумбокса" и Чемерова

Автором песни "Любила" стал Саша Чемеров. По его словам, написал он ее, находясь в США и в начале она называлась "1%".

"Я начал писать песню "Любила" в Лос-Анджелесе. Тогда она называлась "1%" – у меня в тот период жизни было много испытаний, название подходило идеально. Сидишь на балконе в L.A. и пишешь песню с расчетом на дуэт – я сразу хотел, чтобы в ней пел Андрей. Кажется, я ему отправил демку, вокал под гитару, или мы увиделись, я тогда приехал на съемки клипа и застрял, но первая версия, которую я записал – это был соул с r'n'b, ему очень понравилась. А потом я понял, что сильно изменился, и те синглы, которые выпустил имеют с "Любила" мало общего", – рассказал Чемеров в фейсбуке "Бумбокса".

Исполнитель добавил, что предложил Андрею Хлывнюку, лидеру "Бумбокса" переделать аранжировку. Ей также занялся гитарист группы Дмитрий Кувалин, а впоследствии и барабанщик Александр Люлякин и клавишник Павел Литвиненко. "Стало понятно, что это уже не дуэт Саши Чемерова и Андрея Хлывнюка, а Саши Чемерова и "Бумбокса", – подчеркнул певец.

После суперхита "Тримай мене" с Александром Чемеровим (The Gitas, "Димна Суміш") я зарекся записываться вместе, понимая, что материал получился нереально крутым. Тем не менее, прошло несколько лет и Саша предложил снова сесть в студию и накопить что-то более "ритмичное"... Станет песня "Любила" синглом, войдет ли в наши с Сашей альбомы – не важно. В моих наушниках на утренней пробежке она уже незаменима,

– прокомментировал выход песни Андрей Хлывнюк.

Саша Чемеров и Бумбокс – Любила: смотреть видео онлайн

Реакция сети

Фанаты группы уже давно ждали выхода песни, а некоторые даже признались, что после первого релиза на одном из концертов группы – эта песня стала для них слишком особенной:

"Не могу сдержать слез, это прекрасная песня! Еще до официального выхода, она уже стала особенной для меня и моей девушки!";

"Конечно, концертная версия разорвала больше. Но так долго ждала песню, что закрываю ушки на такие мелочи. Кайф";

"Одна из лучших песен современности. Браво. Аплодирую крутым вокалистам Украины";

"Спасибо за эту песню! Вы невероятны! Как классно, что на украинском!";

"Ууууууух! Спасибо. Сразу новая версия новой песни!.. Невероятно, бомбово, интересно!";

"Это лучшее, что я слышал в 2021!";

"Нет, не 99 из 100, а все 200 из 100. Классная! Спасибо! Еще подскажите, когда отпустит...";

"Смысл и смысл этой песни – рука об руку пошли к алтарю моего сердца";

"Это же просто наслаждение! Такой крутой саунд! Такая мелодия, такие классные хуки и фишечки. А аранжировка вообще кайфовая.

Саша, поздравляю с выходом на более широкую аудиторию! Уверен, что эту песню будут крутить большинство радиостанций.

Мне нравится твоё творчество во всех проявлениях и стилях. Ведь повсюду между строк (и Между нот) читается твой фирменный почерк".

Текст песни "Любила" - Саша Чемеров и Бумбокс

Країна сліз країна мрій

Не вмерла ще і я живий

І є надія на тепло

І світло

Країна снів країна слів

Тебе люблю я і любив

Чи ти так само й мене

Любила

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Чи вона його любила

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Чи вона його любила

Любила

Людина Бог, людина звір

Якійсь одній із них повір

Спрямуй на неї все тепло

І світло

Спостерігай, не говори

До долу падають з гори

Космічних залишки жарин

Вони любили

Кров на...

Кров на...

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Вона його любила

Любила

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Що вона його любила

Любила



Чия це кров на вустах моїх блідих

Сліди кохання чи ненависті сліди

Втікай, втікай чи ставай йти слідом

Хто ти є? Чи є тут лав енд фрідом

Чекай, чи воно варте того

Свій до свого, ні царя ні бога

Ні апостолів не вчителів не ідолів

Не янголів

Ти вигадував все чи любив?

вистрілив – обомлів

вистрілив – обомлів

вистрілив – обомлів

А хто тебе любив, а?

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Чи вона його любила

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Чи вона його любила

Любила

Кров на вустах

Чи вона його любила

Кров на вустах

Вона його любила

Чи вона його любила

Любила