За 120 тысяч долларов: блоггер Саша Бо показала роскошную квартиру в Ивано-Франковске

Блоггер Саша Бо весной переехала в новую квартиру в Ивано-Франковске. Теперь девушка вместе с мужем, сыновьями и собаками проживает в роскошном доме с видом на городское озеро.

Эту квартиру Саша приобрела еще до того, как вышла замуж за нынешнего мужчину. Напомним, свадьба блоггерши и стоматолога Платона Тарнавского состоялась 3 сентября, а в квартиру блоггерки они переехали в мае.

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Какова квартира Саши Бо за 120 тысяч долларов

Площадь квартиры составляет 120 квадратных метров. За это жилье блоггерка заплатила 120 тысяч долларов. Там живет Саша, ее муж Платон, сыновья от первого брака – Даня и Женя, а также две собачки – Тина и Соня.

В интервью Саша Бо призналась, что ремонт квартиры стоит еще дороже. Только камень, который есть в интерьере кухни, обошелся звезде в 10 тысяч долларов. Саша поделилась, что начала делать ремонт еще до войны, поэтому он получился дешевле, чем делать сейчас.

Это один из двух самых элитных домов в нашем городе. Поднявшаяся цена не зависит от войны, а от того, что скорее дом ввели в эксплуатацию. Но да, 120 квадратных метров – это 120 тысяч долларов. Ремонт может еще дороже,

– сказала блоггер.

Экскурсия по квартире Саши Бо: смотрите видео онлайн

Однако Саша и Платон не намерены надолго задерживаться в этой квартире. После войны они планируют построить большое здание. Пока не определились, где именно, но обязательно реализуют эту мечту, когда Украина победит.

А пока Саша устраивает фотосессии в стильной и уютной квартире. Блоггер призналась, что очень любит проводить время дома. В своем блоге она часто публикует фото оттуда.