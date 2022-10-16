Принцесса Евгения поздравила маму с днем рождения, на которую похожа на две капли воды

Британская принцесса Евгения едва ли не единственная, которая активно ведет страницу в инстаграмме без запретов королевской семьи. Следовательно, она публично поздравила свою маму Сару Фергюсон с 63-летием.

Несмотря на то, что родители принцессы Евгении и ее сестры Беатрис развелись много лет назад, дочери поддерживают связь со своей матерью. Сара Фергюсон является известной в Британии писательницей, общественным деятелем, активисткой и телеведущей. Во время полномасштабной войны она неоднократно упоминала украинских детей-переселенцев и встречалась с ними в Польше.

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15 октября она отмечала свой день рождения. В конце дня ее поздравила младшая дочь Евгения, с которой имеет невероятное сходство.

"До 15 октября 2022 года осталось пол часа, но лучше поздно, чем никогда. С днем рождения, моя дорогая мамочка!" – написала Евгения и прикрепила несколько семейных и ранее неопубликованных фото. На них также можно увидеть мужчину принцессы Джека Бруксбенка, сестру Беатрис и Сару. К поздравлениям в комментариях также присоединились десятки поклонников королевской семьи.

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Сара Фергюсон – бывшая невестка Елизаветы II

Что любопытно, Сару Фергюсон и принца Эндрю в 1985 году познакомила Диана, принцесса Уэльская. Девушки были знакомы с детства и Диана хотела, чтобы Сара тоже обрела свое счастье в королевском дворе. Но Сара быстро освоилась во дворце и стала соперницей для Дианы, поскольку она была гораздо веселее и активнее по сравнению с Дианой. Даже Чарльз, муж Дианы, ставил Фергюсон в пример своей жены и публично их сравнивал.



Принц Эндрю и Сара Фергюсон в начале отношений / Фото Assotiated Press

Однако рыжеволосая Сара часто отличалась своей неловкостью и незнанием королевского этикета, за что часто становилась обсуждаемой персоной в таблоидах. После двух лет отношений 26-летняя Сара 23 июля 1986 года вышла замуж за принца Эндрю в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. После свадьбы принц Эндрю получил от матери Елизаветы II титул герцога Йоркского, а Сара стала герцогиней.

Но уже в 1996 году супруги развелись, а уже через 5 лет Эндрю закрутил роман с бизнеследи Амандой Стейвли, однако браком он не увенчался. В 2011 году принц Эндрю якобы погасил многомиллионные долги экс-жены, а в 2020 году мужчину обвинили в громком секс-скандале 20-летней давности. За это его мать-королева лишила его воинских званий и королевских патронажей.