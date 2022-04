Санта Димопулос пристыдила Собчак за популизм: певице пригрозили удалить блог

Украинская певица Санта Димопулос пристыдила Ксению Собчак. Журналистка говорит вроде бы о гуманизме, однако часто озвучивает риторику Кремля.

Известная украинская певица Санта Димопулос высказалась о российском деятеле и журналистке Ксении Собчак. Она освещает войну России против Украины, но не называет вещи своими именами.

Читайте также Скоро тебе на концерт в Кобзон, – Потап эмоционально обратился к Медведеву

На днях Собчак у себя на странице написала: "В выборе "быть победителем" или "сохранить жизнь хотя бы одного человека" – я за жизнь человека. Нет ничего важнее. Гуманизм важнее политики. Война обесчеловечивает беспощадно".

Санта Димопулос пристыдила Собчак

Певицу Санту Димопулос возмутили эти слова. Так что она в комментариях осудила "журналистку" за популизм.

Какой дешевый популизм... Почему вы, как "независимый журналист" не проверили информацию Невзорова (оппозиционный журналист, развенчивающий на своем YouTube-канале пропагандистские мифы, в частности, и об Украине) о полке "Азов"?... Почему озвучиваете в своих новостях только риторику Кремля?

– написала Санта.

"И ничего не показали из случившегося в Буче, а только перепечатали новости пророссийских каналов, к тому же во время последнего выпуска надели футболку с надписью "Sorry" и кепку "Walk of shame", чтобы и нашим и вашим, и откреститься, если что... Вы и есть "Walk of shame", Ксения, и то, что вы делаете во время войны, это не честная журналистика, это геноцид украинцев. И мы этого не забудем", – добавила артистка.

, что в начале марта Ксения Собчак покинула Россию с сыном . Она заявила, что никуда не эмигрирует, а только отправляется в запланированный отпуск.



Санта Димопулос пристыдила Собчак / Фото с инстаграм-сториз

Димопулос могут удалить блог

Впоследствии Санта Димопулос показала, что ее аккаунт в инстаграме пригрозили удалить. Вероятно, на ее сториз о Ксении Собчак поступило немало жалоб.

После какого предупреждения удаляют аккаунт? Это я выставила комментарий Ксении Анатольевны о наших неонацистах,

– поделилась Санта Димопулос.



Скриншот из инстаграма Санты Димопулос