Руслана розповіла, як почувається після щеплення від коронавірусу
Українська співачка Руслана 4 березня у прямому ефірі вакцинувалася від коронавірусу. Артистка розповіла, як пройшов її перший день після щеплення. Вона не змінювала свого звичного графіку та продовжує активно працювати.
Источник:фейсбук Руслани
Українські зірки також долучилися до вакцинації від коронавірусу. Співачка Руслана Лижичко вже зробила першу дозу щеплення індійським препаратом Covishield.
До теми "Спала більше, ніж зазвичай": українські зірки розповіли, як почуваються після вакцинації
Руслана після вакцинації
Артистка розповіла, що в день, коли зробила щеплення, отримала багато дзвінків від друзів та представників медіа з запитаннями про самопочуття. Руслана зазначила, що почувається добре і навіть розповіла, що перший день після вакцинації пройшов у звичному активному режимі:
- протягом 15 хвилин обливалася крижаною водою;
- пробігла лісом 12 кілометрів;
- танцювала протягом години на повну силу;
- до пізньої ночі працювала у студії.
Все добре! Температура 36,5. Сьогодні теж все за графіком!
– написала в публікації співачка.
Вакцинація Руслани
- 5 березня в ефірі програми "Право на владу" від коронавірусу вакцинувалися 5 зірок та 5 лікарів.
- Це зробили для того, щоб підвищити довіру українців до вакцини проти COVID-19.
- Процедуру щеплення провели у телевізійній студії.
Поделиться новостью