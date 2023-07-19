Через год после потери: муж Русланы Писанки показал их дом, где произошел пожар
Источник:"Сніданок з 1+1"
Прошел год, когда не стало знаменитой актрисы и ведущей Русланы Писанки. Ее муж поделился трогательными воспоминаниями и показал дом, где произошел пожар.
Сегодня, 19 июля, проходит ровно год потери для украинского кино и телевидения – не стало Русланы Писанки. Ее муж Игорь Исаков пережил непростое время. Он стал жить уединенно, но пытается свыкнуться с потерей.
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Я первые дни мечтал, что где-то есть какое-то письмо, где Руся что-то мне написала. К сожалению, вообще ничего подобного, потому что настолько была оптимистка моя Руся, что даже каких-то мыслей, что будет что-то не хорошо не было,
– поделился Игорь Исаков.
Муж артистки добавил, что уверен в том, что Руслана не хотела бы слышать тоску или плач о ней. Потому продолжает жить. "Да, я продолжаю жить. Но такого рецепта, как это все отпустить и снова начать как-то полноценно жить – его нет. Пожалуй, пора. Надо ждать".
В доме Русланы Пысанки и Игоря Исакова произошел пожар
Муж Русланы Писанки также признался, что после смерти артистки в их доме произошел пожар. Все из-за российских обстрелов и проблем с электроэнергией.
После всех этих обстрелов имелись значительные колебания электроэнергии. У меня произошел пожар, выгорела наша гончарная мастерская,
– признался Игорь Исаков.
Последствия пожара / Скриншот с видео
Муж отстроил изуродованную часть дома и надеется, что его жене понравилось бы такое обновление. "Я все время задаю себе такой вопрос: "Понравилась бы Руси эта часть, которая сейчас появилась в нашем доме?" И немного даже собой горжусь, что думаю, что Руси бы понравилось это место даже больше, чем то, что было раньше".