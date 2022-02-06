Руслана Писанка потеряла сознание на сцене в театре: неожиданное видео

В пятницу, 4 февраля, 56-летняя Руслана Писанка потеряла сознание на спектакле в Доме офицеров Вооруженных Сил Украины. Ей пришлось вызвать "скорую".

Вместе с Виктором Андриенко, Олегом Филимоновым и другими актерами Руслана Писанка играла в спектакле "Поезд "Одесса-мама". Аншлаговый спектакль закончился неприятностью – звезда потеряла сознание, когда энергично танцевала в кокетливом черном платье в белый горох. Похоже, это произошло, когда артисты вышли на поклон, а зрители поднялись со своих мест и аплодировали стоя.

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Коллеги Русланы Писанки не сразу поняли, что произошло, но, как говорится в источнике, сразу вызвали "скорую" и со сцены спросили, есть ли в зале медики.

Руслана Писанка потеряла сознание на сцене / видео Amazing Ukraine

Пока неизвестно, что произошло с 56-летней Русланой Писанкой, и как она себя чувствует сейчас. Инцидент в Доме офицеров Вооруженных Сил Украины она не комментирует ни в одной из социальных сетей.

Стоит добавить, что в последнее время актриса не жалуется на здоровье и активно развивает телекарьеру – ведет инфотейнмент-шоу на одном из телеканалов. Однако проект "Взвешенные и счастливые", на который Писанка ходила с мужем Игорем Исаковым в 2017 году, подкосил их обоих. Все из-за резкого похудения.

"Зубы "летели", волосы "летели", обвисшая кожа – это вообще имеет нездоровый вид", – признавалась Руслана Писанка в программе "ЖВЛ".