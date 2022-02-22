Руслана Лыжичко напророчила в 2012 году Майдан: теперь ее просят предсказать победу в войне

Украинская артистка Руслана Лыжичко в 2012 году выпустила клип "Эйфория", где показала судьбу заключенных в "далеком будущем". События в кадре эхом отзывались с теми, что произошли на Революции Достоинства в 2013 – 2014 годах.

На днях Руслана опубликовала в инстаграме кадры из клипа 2012 года, где с другими людьми сидит за решеткой, терпит издевательства надсмотрщиков и ждет освобождения. Высшие силы помогают людям, и они выходят из тюрьмы в разрушенный апокалиптический мир.

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Съемки проходили в Киевской крепости, где в середине 19 и в начале 20 веков в строгом режиме содержались политические заключенные.

"Мы сняли это видео ровно 10 лет назад. Мы интуитивно выбрали такой сюжет. Видео делали за год до событий на Майдане", – написала артистка в сети. Фанаты отметили, что сюжет клипа перекликался с событиями в Украине, где люди годами были как за решеткой, но сумели завоевать свободу на Майдане Незалежности.

Руслана – Эйфория: смотреть видео онлайн

Реакция поклонников

Теперь поклонники артистки просят сделать ее подобный видеоклип, где Украина побеждает в войне с Россией и страна-агрессор терпит крах.

"Помню это видео, оно тогда показалось достаточно тяжелым и эмоциональным, но вы действительно как в воду смотрели. Сделайте еще пророческие видео, но с нашей победой и добрым финалом!";

"Сделайте такое видео, что рашки-оккупанта нет, и все люди на планете живут дружно и счастливо";

"Очень!";

"Я вами восхищаюсь, от ваших песен и видео, мороз по коже идет!";

"Руслана, ты – будущее Украины. Я ценю тебя как певицу, жаль, что Кузьма на небе, он бы тобой гордился. Я в восторге от твоей музыки".

Отметим, что после признания Путиным псевдореспублик на востоке Украины звезда опубликовала вдохновляющее сообщение, где поддержала украинцев:

"У нас есть силы и всегда будут. Это тот момент, когда я начинаю еще больше верить в мою страну, верить в нас! Сейчас я молюсь, как никогда, и прошу у Бога – дай нам силы и веры, потому что мы просто хотим жить, и никто не имеет права отбирать у нас под каким-либо "мифом" нашу землю. Еще с Майдана так и осталась в сердце потребность молиться за Украину... за все светлое и чистое, за нас.



Руслана поддержала украинцев / Фото из инстаграма певицы