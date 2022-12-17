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Леся Нікітюк різко відповіла фанам

Шановна рубрика "цьоця Наташа" ви поважні дами 50+, ви вирощуєте гортензії й виставляєте фотки з внуками, а ще прекрасні страви сфотографовані на не протерту камеру! Я з повагою відношусь до ваших коментарів про мої губи, але не ви будете мені розказувати, що і як я маю робити зі своєю зовнішністю. Я розумію що ви хочете контролювати мене і розказувати, як і що мені колоти! Але в мене є мама Кет, яка прекрасно з цим справляється. І якщо ми захочемо ми наколемо собі все і вас питати не будемо! Дивіться за своїми доньками, любіть їх і розказуйте, що і куди вона має собі колоти. Моя мама вашим дітям коменти не пише

Донатьте на ЗСУ і генератори, "цьоці Наташі" і всі суперкоментатори з закритими профілями. Не займайтеся х*рнею! Чи бл*дь біди мало?

Я завжди себе вміла захистити від злості, заздрощів і просто г*мна у мій бік. Я поважаю і люблю себе такою, якою я є. Тільки я сама буду вирішувати, як мені жити моє життя. Виходити заміж чи ні. Народжувати дітей чи (по-любому народжувати). В мене немає декількох життів, а є одне, яке я проживаю достойно у всіх поняттях