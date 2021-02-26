Розлучення Кардашян і Веста: яку компенсацію отримає світська левиця
Американське подружжя Кім Кардашян та Каньє Вест продовжують шлюборозлучний процес. У ЗМІ стало відомо, яку компенсацію отримає Кім після розлучення – шість мільйонів доларів за шість років шлюбу.
Источник:Evening Standart
Перед одруженням у 2014 році пара підписала шлюбний контракт, де наперед прописала усі деталі спільного набутого майна і коштів у разі розлучення. Згідно з ним, зірка гарантовано отримає 6 мільйонів додарів за кожен рік шлюбу, а також страхівку у випадку смерті репера,
До теми Каньє Вест хотів продати коштовності перед заявою Кім про розлучення
Фінансова сторона розлучення Кім Кардашян
Згідно з контрактом, окрім виплати за спільне проживання у шлюбі, їй гарантують страхівку у розмірі 20 мільйонів доларів, якщо Каньє Вест раптово помре. Також Кардашян планує стати одноосібною власницею особняка Bel Air у Лос-Анджелесі, а також залишити усі подарунки від Каньє:
- сумку бренду Hermes вартістю 40 тисяч доларів;
- кілька браслетів Cartier вартістю не менше 35 тисяч доларів за кожен з них;
- зелений позашляховик Mercedes-Benz G550 близько за 230 тисяч доларів.
Якщо Каньє Вест погодиться виконати всі умови, то він зможе розраховувати на спільну опіку над чотирьма дітьми – Норт, Сейнтом, Чикаго та Псалмом. Сам Каньє Вест планує жити на ранчо у штаті Вайомінг, США.
Що відомо про розлучення пари?
- Негаразди у у сім'ї Кім та Каньє з'явились у час карантину, а згодом – і під час передвиборчої кампанії Веста. Після багатьох конфліктів та намагань врятувати сім'ю, пара все ж жила поокремо та рідко проводила час разом. У грудні 2020-го вони начебто дуже посварились і це стало "останньою краплею".
- Новина про розлучення пари прогриміла з різних джерел на початку січня 2021 року. 19 лютого представники пари офіційно заявили у ЗМІ, що розлучається.
- Причиною розірвання стосунків називають передвиборчу кампанію Веста, яка негативно відобразилась на його стосунках з Кім. Також повпливало його захворювання біполярного розладу та бажання Кім йти далі, а не стояти на місці.
Поделиться новостью