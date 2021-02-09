Перша леді відвідала форум "Освіта України 2021", де виступила з промовою. Олена Зеленська продемонструвала розкішний та елегантний образ у блузці та жакеті.

Днями Олену Зеленську запросили на форум "Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями". Вона виступила там із промовою та говорила про шкільне харчування, яке є одним з таких пріоритетів.

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"Сьогодні на Форумі були присутні директори департаментів освіти й науки та начальники управлінь освіти й науки з регіонів. Тобто люди, від яких безпосередньо залежить успішність осучаснення системи шкільного харчування. Сподіваюся, що сьогоднішній Форум та спілкування з колегами надихнуть їх на впровадження необхідних змін", – поділилась Олена Зеленська.

Образ Олени Зеленської

Перша леді під час ділових виходів привертає увагу публіки не тільки важливою темою, але й своїми образами, які зачасту підкорюють мережу.

Цього разу Олена Зеленська традиційно обрала класичний аутфіт. Вона постала перед камерами в білосніжній елегантній блузці з тонкою чорною пов'язкою на шиї. Також вона вдягнула сірий клітчастий жакет, що додав образу жіночності.

Дружина президента розпустила біляве волосся й накрутила кінчики в пишні локони. Вона доповнила look золотими сережками-кільцями та макіяжем. Перша леді підкреслила очі темними тінями, а губи нафарбувала глянцевою нюдовою помадою.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської