Уже 20 июня актер Оскар Кучера и писатель Александр Гутин представят в Украине литературно-драматический проект "Я не умею плакать". Мероприятие состоится в Одесской областной филармонии.

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Организаторы концерта, билеты на который все еще продаются, обещают захватывающий и бесконечно творческий вечер. Однако активист Сергей Стерненко обратил внимание общественности на то, что Оскар Кучера успел запятнать свою репутацию, гастролируя в оккупированном Крыму весной 2020 года.

Российский актер, нарушив украинское законодательство, дал два концерта подряд – в Севастополе и Симферополе. Да, гастрольная деятельность в Крыму и открытое отрицание российской агрессии на Востоке является основанием запретить Оскару Кучеру въезд в Украину. Пока неизвестно, повлияет ли публичная огласка на решения ГНСУ и СБУ.

Кучера имеет взгляды типичного российского "либерального" имперца. Войны у нас нет, поездки в Крым – это не страшно,

– иронично написал Стерненко.

Добавим, недавно в Одессе сорвалось выступление "кримнашиста" Хабиба Шарипова. Концерт автора хита "Ягода малинка" должен был состояться 5 июня, но организаторы мероприятия добровольно остановили продажу билетов.