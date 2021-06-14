Роми Стрейд в пикантном образе позировала с маленькой дочкой: милое фото

Нидерландская модель Роми Стрейд в декабре 2020 года впервые стала мамой. Теперь она наслаждается новым статусом и делится трогательными фото с крошечной дочкой Минт. На днях звездная мама запостил фотографию, где позирует в бюстгальтере, держа кроху на руках.

Роми Срейд присоединилась к знаменитостям, которые стали родителями на карантине. Она невероятно счастлива стать мамой прекрасной дочки и не боится рассказывать об этом почти семимиллионной аудитории подписчиков на личной странице в инстаграме.

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Новое фото Роми Срейд с дочкой

Звездная мама позировала на камеру, сидя на белой постели. На руках Роми держала 6-месячную дочь Минт. Дети была одета в розовую летнюю одежду и мило улыбалась. Модель же предстала на трогательном кадре в пикантном образе.

Стрейд надела кружевной бюстгальтер, который подчеркнул ее пышную грудь. Волосы знаменитость уложила назад, а на лицо не наносила косметику. Среди украшений на модели были серьги, цепочку и браслеты.



Роми Стрейд с дочкой / Фото из инстаграма Роми Стрейд

Нидерландская красавица уже не впервые публикует в сети подобные фотографии. В ленте ее инстаграм-страницы часто появляются фотографии с дочкой. Самые милые снимки – смотрите дальше!