Рок-группа KARNA презентовала вдохновляющий клип-комикс ко Дню защитников Украины: видео

Украинская рок-группа из Ивано-Франковска KARNA 14 октября презентовала видеокомикс на песню "Бойко", посвященный Дню защитников и защитниц Украины. В нем можно увидеть, как зарождалось повстанческое движение в Карпатах, а также бравых казаков и современных украинских военных.

Авторами песни стали сами музыканты из группы KARNA, а записали ее во Львове. Партии духовых записал Юлиан Мицик, фронтмен группы VITER, а партии скрипки – Богдан Хмара. Символично, что Юлиан имеет бойковские корни, которые воспевают в песне.

Весь клип сделан в стиле комикса, автором которого стал львовский художник Сильвестр Ференц. На рисунках можно подробно увидеть поборников свободы и справедливости в разные для Украины века.

"Слушайте трек и рубите врагам яйца. Думаете зачем опришкам бартки?" – забавно прокомментировали песню музыканты KARNA. "Посвящаем эту песню защитникам Украины всех времен ее истории. Мы никогда не сдадимся! Героям Слава!" – кроме этого написали в комментариях артисты.

Интересный факт: в песне можно услышать запись голоса сэра Уинстона Черчилля с его знаменитой речью, которую он произнес в конце 1942 года после переломных битв, где союзники впервые получили преимущество, а немцы перешли из наступления в оборону:

"Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning" ( в переводе на русский – "Это еще не конец. Это даже не начало конца. Но, возможно, это конец начала".

Реакция сети

Фанаты остались положительно пораженными после выхода клипа и поблагодарили музыкантов за актуальный видеоряд и музыку:

"Лучший подарок на День защитника, с праздником всех";

"Опа, украинский Корн подъехал. Трек-супер, лирика так же, "Синевир" где-то был получше, ждем полного альбома. Героям слава!";

"Очень круто и показательно, наши вуйки на все времена – самые крутые! Слава Украине!!! Честь и хвала нашим воинам!";

"Вот это я понимаю, настоящее: "Доброе утро"";

"Спасибо за замечательную композицию. Ну и ждем новый альбом";

"Теперь еще надо мальопис и клип про Олексу Довбуша. Опришки – тоже важная часть истории Гуцульщины. И вокалист тезка";

"Ребята, как всегда, мощно! Спасибо за такой подгон";

"Очень круто! Респект от сколевского бойко";

"Еще бы хотелось увидеть комикс об Иване Сирко и Довбуше. Поскольку эти фигуры окутаны мистикой характерничества, думаю, можно построить очень классный сюжет";

"Невероятно и эмоционально, как всегда. Комикс – это отдельное наслаждение. Всех причастных с праздником!".

