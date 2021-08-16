Пошли в другое заведение, – родители Евгения Клопотенко не смогли пообедать в его ресторане

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал поклонникам, что родители не смогли пообедать в его ресторане, поскольку там не было свободных мест. Поэтому он вместе с родными пошел в другое заведение.

Евгений Клопотенко является одним из самых популярных украинских кулинаров. Тысячи поклонников стремятся попробовать фирменные блюда в его ресторане. Поэтому в заведении шеф-повара всегда очень много посетителей.

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Евгений Клопотенко об обеде с родителями

В гости к шеф-повару приехали его родители. Евгений вместе с ними планировал пообедать в собственном ресторане. Но поскольку был выходной, то свободных мест не было, поэтому полакомиться фирменными блюдами от Клопотенко им не удалось. Поэтому Евгений с родными отправился на обед в другое столичное заведение.

Клопотенко обратился к фолловерам и попросил их заранее бронировать столики, поскольку многим посетителям приходится отказывать в обслуживании из-за нехватки мест.

Мы с родителями пришли кушать в другое заведение. Поэтому очень прошу вас, бронируйте столик перед тем, как идти к нам. Потому что у меня сердце болит, когда приходят люди, а мы им отказываем из-за нехватки мест,

– прокомментировал Клопотенко.



Евгений Клопотенко об обеде с родителями / Скриншот инстаграм-сториз шеф-повара



Евгений Клопотенко об обеде с родителями / Скриншот инстаграм-сториз шеф-повара

Бизнес Евгения Клопотенко

В ноябре 2011 года кулинар основал собственную компанию "Гастромайстерня Confiture". Она занимается производством варенья и конфитюров. Клопотенко стремился изменить отношение людей к варенью, показав, что это идеальное дополнение к различным блюдам.

В 2019 году Евгений Клопотенко и украинская предпринимательница Инна Поперешнюк открыли ресторан современной украинской кухни "Сто років тому вперед".

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