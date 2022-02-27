Родился в Беларуси, но выбрал Украину, – участник Нацотбора Michael Soul осудил Лукашенко

Белорусский артист Michael Soul, принимавший участие в Нацотборе Евровидения-2022 и занявший последнее место, высказался в поддержку Украины во время войны. Он вспомнил, как был на митингах Беларуси и что не поддерживает действия диктатора-Лукашенко, ставшего приспешником Путина.

25-летний исполнитель Michael Soul через три дня после начала наступления России на Украину отреагировал на трагические события и заявил "происходящее по всей стране с мирным народом ужасно". Сейчас молодой человек находится в Украине.

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Я родился и вырос в Беларуси, но я выбрал Украину. Переехал сюда, нашел друзей и близких, любимых и коллег, я люблю эту страну. Будучи белорусом, я хочу сказать: я не выбирал диктатора, сидящего в родной стране. Я стоял на 6 митингах против его власти и не принимаю то, что он делает. Каждый из нас, кто помнит митинги 20-го года, знает, как тяжело это было,

– написал артист.

Он обратился к своим согражданам в Беларуси с просьбой поддержать Украину.

"Белорусы, вы нужны Украине. Поддержите страну, кричите во все горло о несправедливости происходящего. Два диктатора у власти, которые принимают ужасные решения, не думая о своих же людях, которые сейчас здесь. Мы с Украиной, я с Украиной. Я верю во Владимира Зеленского, я верю в армию и людей, защищающих страну, мою страну", – подчеркнул Michael Soul.

Также певец попросил каждого беречь себя и осторожничать, а также оставаться собранными и верить. В частности, подчеркнул читать только официальные источники, не вестись на провокации и помогать украинской армии.



Michael Soul на митингах в Беларуси против режима Лукашенко / Фото с инстаграммы певца