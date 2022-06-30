Самое громкое дело последних лет: рэпера R Kelly приговорили к 30 годам тюрьмы

Известный американский рэпер R. Kelly был уставлен в тюрьму на немалый срок. Его признали виновным по девяти пунктам обвинения, в том числе сексуальная эксплуатация, насилие над детьми и торговля людьми.

Суд состоялся в Бруклине 29 июня, после чего R. Kelly (настоящее имя Роберт Сильвестр Келли) был заключен в тюрьму на 30 лет. В издании сообщают, что среди 11 жертв, предъявленных обвинениями, также были несовершеннолетние лица. Свои злодеяния 55-летний рэпер совершал в течение десятилетий, но так и не раскаялся в нанесенном.

К слову Официально: американского певца R Kelly признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней девушки

Окружной судья США Энн М. Доннелли в суде заявила, что мужчина манипулировал девушками и женщинами, и научил их, что любовь – это якобы порабощение и насилие.

Это дело не о сексе. Речь идет о насилии, жестокости и контроле. У вас была система, которая завлекала молодых людей на свою орбиту, а затем вы увлекали их жизнь,

– говорится в заявлении Доннелли.

Адвокат Келли, Дженнифер Бонжан, заявила перед зданием суда, что подаст апелляцию на приговор. По ее словам, мистер Келли был готов в тюрьму, но "жалеет и расстроен", однако в зале суда во время оглашения приговора он никак не отреагировал на заключение.

Преступления R. Kelly

11 женщин всех возрастов обращались в суд с обвинениями, а свидетелями по делу выступили 45 человек. Все они рассказывали о Келли жуткие вещи, в частности о том, как рэпер и его помощники искали поклонниц артиста, которые впоследствии попадали в сексуальное рабство. Говорят, что среди них были не только несовершеннолетние девушки, но и парни.

R. Kelly запрещал жертвам свободно общаться с родственниками или друзьями, а также выходить из его дома без разрешения. Кроме сексуального насилия мужчина применял и физическую силу, из-за чего жертвы вынуждены были носить мешковатую одежду на публике, чтобы скрыть побои. А тех, кто вызывал недовольство у рэпера, он запирал на несколько дней в комнате без еды. Свидетели также поделились, что R. Kelly часто сравнивал себя с Джерри Ли Льюисом, который в 50-х был известным музыкантом и женился на 13-летней кузине.

Что известно о R. Kelly

Мужчина был одним из самых успешных американских музыкантов 1990-х и 2000-х годов, поскольку такие хиты, как "I Believe I Can Fly" и "Ignition (Remix)", поднесли его на одну из крупнейших мировых сцен.

За свою карьеру он выпустил 16 студийных альбомов и получил три премии Грэмми в 1998 году за лучший R&B-перформанс, R&B-песню и трек для фильма.

Журнал Billboard называл рэпер наиболее успешным сольным певцом 1990-х по количеству синглов, попадавших в число сорока лучших композиций США, а количество проданных альбомов только в США достигало 30 миллионов копий.



R. Kelly был одним из самых успешных рэперов 2000-х / Фото из фан-аккаунта