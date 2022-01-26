"Рэп на евро не проканает": фанаты спорят из-за песни "Стефания" группы KALUSH Orchestra

Уже через 2 недели Украина будет наблюдать за Национальным отбором Евровидение-2022. Пока одни участники презентовали свои хиты, некоторые хранят тайну. Однако закулисье уже открыла группа KALUSH Orchestra.

В сети 24 января на ютуб-канале Bezodnya Music появился эксклюзивный отрывок из новой песни "Стефания", которая поедет на Евровидение-2022 в случае победы на Нацотборе. Полная премьера хита состоится 7 февраля.

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KALUSH Orchestra – Стефания: смотрите видео онлайн

Реакция сети

Пока в треке можно услышать этномотивы в сочетании с рэпом, а также немало народных инструментов. Такой необычный микс понравился не всем – около половины фанатов в комментариях на ютубе уже не могут дождаться полной версии песни, другая же половина критикует трек и убеждена, что у нее не будет успеха в Европе в случае победы на отборе.

"Это божественно! Слушала песни с отбора, ничего не цепляло, думала, ну так, после Go_A трудно будет чему-то удивиться, но потом услышала "Стефанию", это любовь. Мурашки по коже, хотя раньше и не слушала эту группу";

"Боже! Я холодею от этой мелодики!!!! Успехов Вам и Божьего Благословения!!!";

"Многие говорят, что фолк 2 год подряд не проканает, или что рэп не зайдет на Евровидении, но, друзья, какая разница – выиграет наш представитель или нет, зайдет европейцам или нет, главное, чтобы мы кайфанули от песни, главное, чтобы мы были горды за нашего певца, главное, чтобы нам понравилось и наср*ть кто там, что будет думать. А этот отрывок, лично мне (пока), зашел больше всего";

"Как то прекрасно звучит";

"Скорее бы полную версию... Уши чешутся в ожидании";

"Лично для меня – это уже победитель. Ждем полную версию, чтобы более или менее объективно оценить";

"Заходит с первых секунд. Очень круто! Успеха";

"Мурашки";

"Разрыв";

"Рай для ушей".

Поклонники думают, что победить KALUSH Orchestra помогут фанаты, но это может быть поражением для них, ведь когда-то за O.Torvald тоже голосовали фанаты, а они заняли на конкурсе аж 24 место.