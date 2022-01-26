"Рэп на евро не проканает": фанаты спорят из-за песни "Стефания" группы KALUSH Orchestra
Источник:24 канал
Уже через 2 недели Украина будет наблюдать за Национальным отбором Евровидение-2022. Пока одни участники презентовали свои хиты, некоторые хранят тайну. Однако закулисье уже открыла группа KALUSH Orchestra.
В сети 24 января на ютуб-канале Bezodnya Music появился эксклюзивный отрывок из новой песни "Стефания", которая поедет на Евровидение-2022 в случае победы на Нацотборе. Полная премьера хита состоится 7 февраля.
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KALUSH Orchestra – Стефания: смотрите видео онлайн
Реакция сети
Пока в треке можно услышать этномотивы в сочетании с рэпом, а также немало народных инструментов. Такой необычный микс понравился не всем – около половины фанатов в комментариях на ютубе уже не могут дождаться полной версии песни, другая же половина критикует трек и убеждена, что у нее не будет успеха в Европе в случае победы на отборе.
- "Это божественно! Слушала песни с отбора, ничего не цепляло, думала, ну так, после Go_A трудно будет чему-то удивиться, но потом услышала "Стефанию", это любовь. Мурашки по коже, хотя раньше и не слушала эту группу";
- "Боже! Я холодею от этой мелодики!!!! Успехов Вам и Божьего Благословения!!!";
- "Многие говорят, что фолк 2 год подряд не проканает, или что рэп не зайдет на Евровидении, но, друзья, какая разница – выиграет наш представитель или нет, зайдет европейцам или нет, главное, чтобы мы кайфанули от песни, главное, чтобы мы были горды за нашего певца, главное, чтобы нам понравилось и наср*ть кто там, что будет думать. А этот отрывок, лично мне (пока), зашел больше всего";
- "Как то прекрасно звучит";
- "Скорее бы полную версию... Уши чешутся в ожидании";
- "Лично для меня – это уже победитель. Ждем полную версию, чтобы более или менее объективно оценить";
- "Заходит с первых секунд. Очень круто! Успеха";
- "Мурашки";
- "Разрыв";
- "Рай для ушей".
Поклонники думают, что победить KALUSH Orchestra помогут фанаты, но это может быть поражением для них, ведь когда-то за O.Torvald тоже голосовали фанаты, а они заняли на конкурсе аж 24 место.
- "Начало классное, а дальше... Не знаю ... надо слушать полностью. Пока не впечатлило, но если будет крутой номер, будет танцевать "ковер", и они зажгут сцену, то почему бы и нет... Насчет победы сомнительно, но это будет шоу. Да и рэп будет новинкой для Евровидения. Надоели клишированные романтические песни ... все одинаковое";
- "Песня – бомба! Но для Евровидения не победная";
- "Если бы не рэп, то было бы офигенно... рэп на Евро не проканает, к сожалению";
- "Чему все удивляются? Ритм никак не задевает, а дальше по классике – флейта, казалось бы, куда хуже, но рэп меня добил";
- "Разочаруюсь, если победит";
- "Явно не победа, а те кто пишет, что лучшая песня для евро – точно о конкурсе ничего не знает. 90%, что если они уедут, то не пройдут в финал. Песня не драйвовая в отличие от прошлогодней песни Go_A. Им лишь поможет то, что много фанов, и как они выиграют отбор, то будет такое, как с O.Torvald, когда фаны валили за них, а они на Евро прос*ались";
- "Просто для прослушивания песня норм, но не проканает это на Евровидении";
- "Это капец, а не песня".