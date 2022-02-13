Режим питания много лет одинаковый, – Ефросинина рассказала о похудении и своем рационе

Маша Ефросинина дебютировала на украинском телевидение более двадцати лет назад. Не так давно она обрела популярность и в интернете. К ее персоне уже десятки лет прикованы сотни взглядов и объективов телекамер.

Как медийщице удается держать себя в форме и при чем тут интервальное голодание – на этот и не только вопросы телеведущая ответила в рамках проекта "Интервью 24".

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Кто такая Маша Ефросинина Украинская телеведущая, посол Фонда ООН по вопросам народонаселения, блогер. Автор YouTube-каналов "Экзамен" и "Взрослые девочки". Замужем за Тимуром Хромаевым, экс-главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В браке с ним у нее родилось двое детей – дочь Нана и сын Александр.

Как питается Маша Ефросинина

Мой режим питания уже очень много лет приблизительно одинаковый. Из него исключены тяжелые углеводы, выпечка, тесто, мучное, все с заварными кремами. Этого практически нет. Я не ем пельмени, вареники, пасту – ничего, где есть тесто,

– рассказала телеведущая.

Ефросинина уточнила, что 70% ее рациона состоит из овощей. Изредка в нем появляется рыба. Медийщица не может назвать себя вегетарианкой, однако призналась, что идеально себя чувствует на растительной пище.

Маша Ефросинина: "Чтобы выглядеть стройным для жизни, необходимо быть чуть-чуть похудевшим" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Подготовка к съемкам и внешний вид

При подготовке к съемкам, особенно в белье, стараюсь привести свое тело в идеальное для камеры состояние. Чтобы выглядеть стройным для жизни, необходимо быть чуть-чуть похудевшим. Многие это упускают из виду,

– подчеркнула телеведущая.

Ефросинина рассказала, что придерживается принципа интервального голодания, когда период приема пищи составляет только восемь часов подряд каждый день.

Что такое интервальное голодание Это режим питания для похудения, заключающийся в периодическом отказе от еды. Наиболее популярным методом является система 16/8 — полный отказ от пищи на 16 часов и 8 часов, когда есть можно. Сайт 24 канала призывает переходить на подобный режим питания только под наблюдением врача.

Оно работает, конечно, безотказно. Так питалась моя мама сразу же после моего рождения. Не буду говорить, сколько лет назад это было. (Мама – 24 канал) эту систему изобрела самостоятельно. Поняла, что отсутствие ужина делает ее всегда стройной и легкой. Поэтому этой системе, как и мне – уже тысяча лет,

– заверила блогер.

Смотрите интервью с Машей Ефросининой в видеоформате:

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Автор проекта – заместитель главного редактора сайта Анастасия Зазуляк.