"Моя страна под огнем": реакция звезд на массированный ракетный удар по городам Украины

Российские террористы утром 10 октября атакуют почти все украинские области ракетами. Украинские звезды призывают не паниковать, беречься и помнить о помощи друг другу.

С утра 10 октября Россия совершает массированные ракетные удары по многим городам Украины. Очередной террористический акт со стороны страны-агрессора задел каждого украинца, который ехал на работу или шел учиться. Украинские звезды обращаются к своим подписчикам и людям со всего мира с просьбой наконец не молчать в ответ на убийства мирных людей.

Важно Массированная ракетная атака Украины: что сейчас происходит в городах

Катя Осадчая

"Состояние – 24 февраля. Берегите себя, детей. Оставайтесь в укрытиях, мы выстоим!!! Враг нас хочет сломать в очередной раз и морально тоже. Есть большое отличие от 24 февраля, сейчас мы сильнее и не будем поддаваться панике. Держимся вместе, помогаем одно одному. Под постом пишите, если нужна срочная помощь в разных уголках Украины, будем реагировать быстро. Соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Маша Ефросинина

"Инстаграмм точно удалит это видео за несоблюдение их правил или законов. Нет никаких законов, нет справедливости, нет Бога. Весь мир тихо смотрит за происходящим прямо сейчас в моей стране. Россия – страна-террорист. Россияне убивают моих людей прямо сейчас Каждый город Украины – Днепр, Запорожье, Киев, Львов, во всех этих городах люди умирают от ракет прямо сейчас. на Крымском мосту терактом? А что он делает прямо сейчас? Что происходит в Украине – это настоящий терроризм, а не разрушение моста. Россия – страна-террорист. Вы маньяк, Путин", – обратилась ведущая к людям со всего мира.

Ксения Мишина

Актриса сообщила, что у нее дома чуть не вылетели окна от ударной волны. "Только что едва окна не вылетели. Жесть", – сказала звезда.

Alyona Alyona

Прямо сейчас вся моя страна и ее мирное население находятся под огнем от ракет, которыми Россия производит геноцид нации,

– написала реперка.

Кристина Решетник

"Сегодня проснулась от тревоги, и когда собирала детей в школу, услышала серию очень сильных взрывов! Вся Украина пылает. Горите в аду!!! Ненавижу!!! Молимся и все в укрытие. Ударили по центру принятия решений – по детской площадке в центре Киева".

Юрий Горбунов

"Совершенно недоброе утро в Киеве и по всей Украине!! Животные могут только вот так подло мстить! Берегите себя! Будьте все в укрытии! И не падаем духом!! Мы победим!! Мы это переживем!!"

Никита Добрынин

"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В общем. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве. Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными".

Андрей Бедняков

"Что-то я перестал понимать значение слова "терроризм". Какие вы гнусные гномы-карлики. Вас нет. Для нас вас нет. Вас и ваших преемников и их преемников. С неуважением", – обратился ведущий к террористам.

Андрей Бедняков / Фото с инстаграм-сториз