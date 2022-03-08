Расстреляли подругу дочери, – Полякова рассказала российскому каналу об ужасах войны

Певица Оля Полякова вышла в эфир одного из российских оппозиционных ютуб-каналов. Звезда рассказала журналистам о ситуации в Украине и поделилась, что российские окуппанты расстреляли подругу ее старшей дочери, которая пыталась убежать в более безопасное место.

Полякова пообщалась с журналистами на канале штаба Алексея Навального. В разговоре певица рассказала о том, что российские кафиры стреляют не только по "важным объектам", но и по мирным жителям.

Читайте Деньги не пахнут: "Роксолана" Мерьем Узерли снялась для русского глянца

У меня 17-летняя дочь Маша и два дня назад расстреляли ее подружку, ехавшую с мамой и маленькой 7-летней сестрой. Расстреляли одногодку моей старшей дочери, которую она знала. Я не понимаю, как можно это простить,

– эмоционально рассказала Оля Полякова.

По словам артистки, жестокое нападение России на Украину является геноцидом нашего народа.

Вспомнила исполнительница и о своих коллегах и друзьях из России, которые даже не попытались связаться с ней из-за начала войны: "Самое ужасное, что практически все мои друзья из России, а их у меня было много, даже не позвонили и не спросили, как мы. Для меня это шок."



Оля Полякова дала интервью российскому каналу / Скриншот с видео

Некоторые украинские артисты уже начали заявлять, что после окончания войны никогда не уедут выступать в стране-агрессорке. Такую позицию занял Макс Барских.

На вопрос журналиста, продолжит ли певица карьеру в России после всех ужасающих событий, Полякова ответила так: "Я не знаю, как это простить. Я понимаю, что не все люди в России это поддерживают, я понимаю, что не все ответственны за это. Однако, думаю, что точка невозврата пройдена еще 24 февраля."

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм , там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!