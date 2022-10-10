Студент продекламировал стихотворение Симоненко в метро во время ракетной атаки: трогательное видео

Сетью распространяют видео, как украинский студент прочитал стихи людям в метро, пока длилась воздушная тревога. Парень продекламировал стихотворение Василия Симоненко "Я...".

Столичная подземка стала укрытием для многих киевлян и гостей города во время массированной ракетной атаки на Украину. На станции "Берестейская" студент Ян Корнев решил развлечь тех, кто оказался вместе с ним в бомбоубежище.

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Студент прорекламировал стихотворение во время тревоги

Парень поделился, что учится на актера в Киевском университете культуры и искусств имени Карпенко-Карого, в Мастерской Калантая. Он решил прочесть стихотворение Василия Симоненко "Я".

Друзья, а хотите, я вам стихотворение прочту? Я просто на актера учусь и хочу потренироваться декламировать публику. Это драматическое стихотворение, как раз под ситуацию,

– поделился парень.

"Тревога тревогой, а актерство по расписанию", – добавил он.

Студент продекламировал стихотворение во время атаки: видео

Ролик быстро распространился по сети. Видео парня в токтоке собрало уже более полумиллиона просмотров примерно за 6 часов.

"Не забоялся, а рассказал: людей поддержал и потренировался, красавчик";

"Читайте нам больше стихов, пожалуйста";

"Великолепное стихотворение в вашем исполнении";

"Это наша страна, ее не преодолеть";

"Напомнило фрагмент из фильма "Заборонений", где Стус в транспорте тоже читал стихи";

"Очень красиво, невероятно люблю это стихотворение";

"Очень красивый голос, приятно слушать вас, спасибо за стихотворение";

"Какой хороший паренек, спасибо";

"Очень хорошо".